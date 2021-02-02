Nebahat Çehre'nin 33 yıl önceki hali arşivden çıktı! Her gören güzelliğini övdü
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Nebahat Çehre'nin 33 yıl önceki hali arşivden çıktı! Her gören güzelliğini övdü

02.02.2021 11:06 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:14

TRT Arşiv'in Instagram'dan yaptığı paylaşımda usta oyuncu Nebahat Çehre'nin 34 yıl önce Kavanozdaki Adam dizisindeki bir sahnesi paylaşıldı. Çehre yıllar önceki imajı ve güzelliğiyle adından söz ettirdi.

34 yıl önce Türkiye'nin ilk bilim kurgu dizisi 'Kavanozdaki Adam'da rol alan usta oyuncu Nebahat Çehre'nin dizi setindeki görüntüsü yıllar sonra arşivden çıktı.

"YAŞ ALDIKÇA GÜZELLEŞMİŞ"

TRT Arşiv'in hesabındaki paylaşıma, "Sunucumuz #NebahatÇehre ile ilk Türk bilim kurgu dizisi olan "Kavanozdaki Adam" setindeyiz." notu düşüldü. Oyuncunun yıllar önceki imajını gören sosyal medya kullanıcıları "Şimdi daha genç görünüyor" ve "Yaş aldıkça güzelleşmiş" gibi yorumlar yapıldı.

Nebahat Çehre'nin 33 yıl önceki hali arşivden çıktı! Her gören güzelliğini övdü
Nebahat Çehre'nin 33 yıl önceki hali arşivden çıktı! Her gören güzelliğini övdü
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