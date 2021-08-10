Ne zaman emekli olabilirim? Emekli maaşı hesaplama! 2021 emekli maaşı ne kadar?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ne zaman emekli olabilirim? Emekli maaşı hesaplama! 2021 emekli maaşı ne kadar?

Ne zaman emekli olabilirim? Emekli maaşı hesaplama! 2021 emekli maaşı ne kadar?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Uzun yıllar devam eden iş hayatlarını, sonlandırıp emekli oldukları takdirde ne kadar emekli maaşı alacaklarını merak eden vatandaşlar, konu hakkında araştırma yapıyor. Emekli maaşı! Emekli maaşı fiyatı! Emekli maaşı ne kadar arttı? Ne zaman emekli olabilirim? Emekli maaşı hesaplama! 2021 emekli maaşı ne kadar?

Aktif çalışma hayatına veda eden veya veda etmeye çalışan vatandaşlar, hangi gruba ait olduklarını ve ne kadar emekli maaş alacaklarını hesaplamak istiyorlar. Ne zaman emekli olabilirim? Emekli maaşı hesaplama! 2021 emekli maaşı ne kadar?

2021 EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Emekli maaşı zammı milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Emekli maaşına gelecek zam oranında enflasyon rakamları etkili oluyor. İlk 4 aylık veriler kümülatif yüzde 5.46 oldu. Bu durum SSK ve Bağ-kur emeklisi için şimdilik yüzde 5.46 zammın oluştuğunu gösteriyor.

Memur ve emeklisi toplu sözleşmeye göre ilk 6 ay için ocakta yüzde 3 zam almıştı. Posta'nın haberine göre; Böylece memur ve emekliler için de yüzde 2.46'lık fark oluşmuş oldu. Tabi mayıs enflasyonu bu anlamda belirleyici olacak.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA!

Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Bülent Tüfenkci Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Acun Ilıcalı Berdan Mardini İbrahim Çelikkol
Spor Ali Koç Mesut Özil Mete Gazoz Rıza Kayaalp Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ne zaman emekli olabilirim? Emekli maaşı hesaplama! 2021 emekli maaşı ne kadar? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 12:56:45. #1.16#

title