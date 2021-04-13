NDK, Akkuyu NGS ekipman ve malzeme üreticilerini denetledi

TÜRKİYE Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) temsilcileri, Akkuyu Nükleer Santrali projesi kapsamında imalatları gerçekleştiren Rus ekipman ve malzeme üreticilerini ziyaret etti.

TÜRKİYE Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) temsilcileri, Akkuyu Nükleer Santrali projesi kapsamında imalatları gerçekleştiren Rus ekipman ve malzeme üreticilerini ziyaret etti. Temsilciler ziyaret kapsamında, ekipman imalatı için yürütülen üretim sürecine dair organizasyon ve kalite planları dahilinde yürütülen imalat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

NDK heyeti, Akkuyu NGS'nin ikinci güç ünitesi için reaktör basınç kabının ve tesisin ana ekipmanı gibi diğer birçok bileşeninin üretildiği Saint-Petersburg'daki İzhorskiye Zavody A.Ş. üretim tesisini ziyaret etti. Ardından Akkuyu Nükleer Santrali reaktör holündeki ana ekipmanlar için baz metal elemanlarının üretildiği OMZ Special Steels Ltd. firmasını, sonrasında da geçit ve hermetik kapı üreticisi NPO Special Materials Corporation A.Ş.'yi ziyaret eden heyet son olarak da, gömülü elemanlar, güçlendirilmiş üniteler ve reaktör binasının iç koruyucu elemanları (VZO) dahil olmak üzere çeşitli metal yapıların üretildiği TITAN-2 HOLDING'in alt kuruluşu olan TITAN Technology Pipeline firmasını ziyaret etti.

NDK Denetim Dairesi Başkanı Yusuf Ceylan başkanlığındaki Türk heyetine ziyaretlerde Akkuyu Nükleer A.Ş. temsilcileri Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Alexey Frolov ve Nükleer Düzenleme Kurumu ile İlişkiler Direktörü Ahmet Çelik eşlik etti.Ziyaret sırasında NDK temsilcileri, üretim tesislerinde tesis yöneticileri ve kalite kontrolünden sorumlu bölüm müdürleri ile toplantılar düzenledi ve ayrıca denetimin son gününde Tıtan-2 Şirketler Grubu A.Ş. Genel Müdürü Grigory Naginsky ile bir araya geldi. Görüşme sırasında, Genel Müdür Grigory Naginsky ve Akkuyu NGS Projesi'nde yer alan diğer yöneticiler tarafından NDK temsilcilerine Akkuyu NGS'de devam eden inşaat çalışmaları, proje kapsamında planlanan ekipman montajının programı ve teknolojileri ile yürütülecek ana aşamalar hakkında ayrıntılı bilgiler verildi.NDK'YE ETKİLİ DENETİM İÇİN TAM DESTEKKamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Alexey Frolov, NDK'ya etkili denetim faaliyetleri için gerekli tüm desteği verildiğini belirterek, "Nükleer Düzenleme Kurumu, Akkuyu NGS Projesi kapsamında, ana malzeme ve ekipman üretimi süresince yürütülen tüm aşamalarda ilgili yönetmelikler ve verilen lisanslar doğrultusunda denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürmektedir. Türkiye 'de nükleer santral projelerinin lisanslanması alanında Türk mevzuatının gereksinimlerine göre, Akkuyu NGS Projesi'nde olduğu gibi ekipman ve malzemeleri üreten tüm imalatçılar, mecburi NDK belgelendirme sürecinden geçmektedirler. Bu malzeme ve ekipmanların üretimleri sırasında ise Nükleer Düzenleme Kurumu denetim faaliyetlerini sürdürerek, imalatların kalite planlarına göre üretilmesi konusunu denetler ve ilgili kalite planlarında belirlediği denetim adımları doğrultusunda düzenli olarak fabrikaları ziyaret eder. Akkuyu NGS projesinin iş sahibi ve sorumlusu olan Akkuyu Nükleer A.Ş., NDK ve ekipman üreticileri arasındaki koordinasyonu ve iletişimi sağlayarak, NDK'ya etkili denetim faaliyetleri için gerekli tüm desteği vermektedir" dedi.NDK Denetim Dairesi Başkanı Yusuf Ceylan ise, NDK açısından projenin ve ekipman imalatının en önemli konusu nükleer güvenlik olduğunu ifade ederek, "Ekipmanların imalatı süresince ilgili kalite planlarını titizlikle değerlendirerek, dereceli yaklaşım çerçevesinde 1., 2. ve 3. güvenlik sınıfına ait tüm ekipmanların seçilen kontrol noktalarında NGS inşaat sahasına gönderilmeden önce ilgili imalat tesislerinde hem NDK hem de Teknik Destek Kuruluşu NÜTED A.Ş. tarafından denetim ve gözetimler gerçekleştirerek, ekipmanların tüm güvenlik standartlarına ve gereksinimlerine uygun olarak üretildiğinden emin olmalıyız" diye konuştu.Ziyaretin sonunda, Ceylan ve beraberindeki heyet tesislerdeki üretim sürecinin organizasyonundan duydukları memnuniyeti ifade ederek, Akkuyu NGS için malzeme ve ekipmanların üretimlerinin kalite planlarına ve düzenleyici belgelere uygun olarak yürütüldüğünü dile getirdi.- Petersburgrusya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN