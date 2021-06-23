Nazlı Savranbaşı kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Jimnastik Nazlı Savranbaşı kimdir? Kaç yaşında, nereli?
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Nazlı Savranbaşı kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Jimnastik Nazlı Savranbaşı kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Nazlı Savranbaşı kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Jimnastik Nazlı Savranbaşı kimdir? Kaç yaşında, nereli?
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Haberler.com Özel

Nazlı Savranbaşı, 2019 yılında Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda gösterdiği başarısıyla tanınıyor. Genç cimnastikçi bu sene düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer alacak. "Tokyo için heyecanlıyız. Yarışmak için sabırsızlanıyoruz." İfadelerini kullanan Nazlı Savranbaşı'nın hayatı merak ediliyor. Peki, Nazlı Savranbaşı kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Jimnastik Nazlı Savranbaşı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

Nazlı Savranbaşı, 2019 yılında Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda gösterdiği başarısıyla tanınıyor. Genç cimnastikçi bu sene düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer alacak. "Tokyo için heyecanlıyız. Yarışmak için sabırsızlanıyoruz." İfadelerini kullanan Nazlı Savranbaşı'nın hayatı merak ediliyor. Peki, Nazlı Savranbaşı kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Jimnastik Nazlı Savranbaşı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

NAZLI SAVRANBAŞI KİMDİR?

Nazlı Savranbaşı kimdir? 2020 Olimpiyatları Jimnastik Nazlı Savranbaşı kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Doğum Tarihi: 3 Ekim 2003

Kaç yaşında: 18 yaşında

Nereli: İzmir

Spor: Jimnastik

Kulüp: Şavkar Jimnastik Kulübü

Nazlı Savranbaşı, 9 Ekim 2003 tarihinde İzmir'de doğan Türk kadın artistik jimnastikçidir. Memleketi İzmir'de Şavkar Jimnastik Kulübü üyesidir ve ülkesini uluslararası yarışmalarda temsil etmektedir.

Nazlı Savranbaşı kimdir? 2020 Olimpiyatları Jimnastik Nazlı Savranbaşı kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Savranbaşı,İsviçre'nin Basel şehrinde Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası'na katıldı fakat finale kalamadı. Yaşadığı bu durumu kendine bir tecrübe olarak gören Nazlı Savranbaşı, 2020 Tokyo Olimpiyatları için çok sıkı bir şekilde hazırlandığını ve madalya için savaşacağını belirtti.

Katıldığı Oyunlar

  • Minsk 2019 Avrupa Oyunları
  • Buenos Aires 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları
  • Györ 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali

NAZLI SAVRANBAŞI KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Nazlı Savranbaşı, 2003 doğumlu olup 18 yaşında ve İzmirlidir.

Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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Nazlı Savranbaşı kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Jimnastik Nazlı Savranbaşı kimdir? Kaç yaşında, nereli? - Haberler
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