Nazlı Kayı kimdir? Nazlı Kayı kaç yaşında, nereli? Nazlı Kayı hayatı ve biyografisi

2017 yılından beri aşk yaşayan Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı evlilik yolunda ilk ciddi adımı attı. Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı, nişanlandı. İş insanının annesi Arzu Sabancı, mutlu haberi Instagram hesabından duyurdu. Peki, Hacı Sabancı'nın evlilik hazırlığı yaptığı Nazlı Kayı kimdir? Nazlı Kayı kaç yaşında, nereli? Nazlı Kayı hayatı ve biyografisi

Hacı Sabancı'nın nişanlısı Nazlı Kayı ile evlilik hazırlıkları başladı.Sabancı geçtiğimiz günlerde sevgilisi Nazlı Kayı'ya teklifte bulunarak ilk ciddi adımı atmış ve çiftin nişanı aile arasında görkemli bir törenle yapılmıştı. Haberler ardından Nazlı Kayı'nın hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Peki, Hacı Sabancı'nın sevgilisi Nazlı Kayı kimdir, mesleği ne?

NAZLI KAYI KİMDİR?

27 yaşında olan Nazlı Kayı, Bursalı bir ailenin kızı. Liseye kadar Bursa'da yaşayan Kayı, lise eğitimi için İstanbul'a yerleşti ve bir daha da Bursa'ya dönmedi. Koç Lisesi mezunu olan Nazlı Kayı, Londra'daki University Of Westminster'da hukuk bölümünden mezun oldu. Ardından İstanbul Modern'de sanat tarihiyle ilgili dersler almaya başladı. Nazlı Kayı uzun bir süredir, cemiyetin yakından tanıdığı bir isim olan Hacı Sabancı ile birlikte. Hacı Sabancı, 2020 kasım ayında üç yıldır aşk yaşadığı Nazlı Kayı'ya romantik bir akşam yemeğinde, tektaş yüzükle evlilik teklif etmişti.