Nazlı Kayı kimdir? Hacı Sabancı'nın nişanlısı Nazlı Kayı kaç yaşında, aslen nerelidir?

3 Eylül'de Çırağan Sarayı'nda işadamı Hacı Sabancı ile evlenecek olan Nazlı Kayı, son dönemde internette en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Londra'daki University Of Westminster'da hukuk bölümünden mezun olan Nazlı Kayı kimdir? Hacı Sabancı'nın nişanlısı Nazlı Kayı kaç yaşında, aslen nerelidir?

Hacı Sabancı ile 3 Eylül'de dünya evine girecek olan Nazlı Kayı internette en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. İstanbul Modern'de sanat tarihiyle ilgili dersler alan Nazlı Kayı ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

NAZLI KAYI KİMDİR?

28 yaşında olan Nazlı Kayı, Bursalı bir ailenin kızı. Liseye kadar Bursa'da yaşayan Kayı, lise eğitimi için İstanbul'a yerleşti ve bir daha da Bursa'ya dönmedi. Koç Lisesi mezunu olan Nazlı Kayı, Londra'daki University Of Westminster'da hukuk bölümünden mezun oldu. Ardından İstanbul Modern'de sanat tarihiyle ilgili dersler almaya başladı. Nazlı Kayı uzun bir süredir, cemiyetin yakından tanıdığı bir isim olan Hacı Sabancı ile birlikte. 2020 kasım ayından beri Hacı Sabancı ile nişanlıdır. Çift 3 Eylül'de Çırağan Sarayında yapılacak düğün ile dünya evine girecek.

Sosyal medya platformu instagram'da @nazlikayi_ ismiyle bulunan Zeynep Nazlı Kayı'nın 220 Bin takipçisi bulunmaktadır.