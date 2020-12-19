Nazlı Canyurt kimdir? Nazlı Canyurt mesleği ne? Nazlı Canyurt kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ile spor gündemine oturan Nazlı Canyurt, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Nazlı Canyurt hakkında merak edilenler. Nazlı Canyurt hayatı ve biyografisi. Nazlı Canyurt kimdir?

Spor gündeminde kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Nazlı Canyurt merak konusu oldu. İşte Nazlı Canyurt hakkında merak edilen Nazlı Canyurt kimdir, Nazlı Canyurt hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

NAZLI CANYURT KİMDİR?

Nazlı Canyurt, 28 Ekim 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğretimini Bahariye İlköğretim okulunda tamamlayan Canyurt liseyi, Bostancı Lisesi'nde bitirdi. Üniversite eğitimini Balıkesir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Fakültesi'nde tamamlayan Canyurt'un çok sevdiği iş olarak habercilik ve televizyonculuğa girişi de üniversite son sınıfta oldu.

Üniversitenin son senesinde NTV Spor'da staj yapan Nazlı Canyurt sonrasında altı ay Londra'da yabancı dil ve Sports Management eğitimi aldı. Aldığı eğitimlerin ardından Kanal Türk'te muhabir olarak çalışmaya başladı. Ardından da aynı medya grubunun haber kanalı olan Bugün Tv'de spor spikerliğine başladı.

Spor bültenlerinin yanı sıra her hafta pazar günleri Canlı Gol programını da hazırlayıp sundu. Nazlı Canyurt 1 Eylül 2011'de Beın Sports kanalında çalışmaya başladı.