Nâzım Hikmet Ran 'Sen' şiiri sözleri, Nâzım Hikmet 'Sen esirliğim ve hürriyetimsin' sözleri

Nâzım Hikmet Türkçe edebiyatının önde gelen şairlerinden birisi. Nâzım Hikmet şairliği dışında kişiliği ile ilgili çokça merak ediliyor. Twitter, Nazım Hikmet'in 'Sen' şiirini paylaşanı engelliyor! Peki, Nâzım Hikmet Ran 'Sen' şiiri sözleri nedir? Nâzım Hikmet Ran kimdir?