Nâzım Hikmet Ran 'Sen' şiiri sözleri, Nâzım Hikmet 'Sen esirliğim ve hürriyetimsin' sözleri
11.12.2020 12:32 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:55
Nâzım Hikmet Türkçe edebiyatının önde gelen şairlerinden birisi. Nâzım Hikmet şairliği dışında kişiliği ile ilgili çokça merak ediliyor. Twitter, Nazım Hikmet'in 'Sen' şiirini paylaşanı engelliyor! Peki, Nâzım Hikmet Ran 'Sen' şiiri sözleri nedir? Nâzım Hikmet Ran kimdir?
Nâzım Hikmet en önemli şairlerden birisi. Nâzım Hikmet şairliği dışında kişiliği ile ilgili çokça merak ediliyor. Twitter, Nazım Hikmet'in 'Sen' şiirini paylaşanı engelliyor! Nâzım Hikmet Ran 'Sen' şiiri sözleri, Nâzım Hikmet Ran 'Sen esirliğim ve hürriyetimsin,' şiiri sözleri
"SEN ŞİİRİ SÖZLERİ
Sen esirliğim ve hürriyetimsin,
Çıplak bir yaz gecesi gibi yanan etimsin,
....
....