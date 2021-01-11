Nazım, doğum gününde dijitalde
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Nazım, doğum gününde dijitalde

11.01.2021 15:14 | Son Güncelleme: 11.01.2021 15:17
Nazım, doğum gününde dijitalde

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Yurdaer Okur'un Nazım Hikmet'in şiir ve mektuplarından sahneye uyarladığı, Taylan Aygar'ın müzikal testere ve viyolonsel ile eşlik ettiği 'Ran' 5 Mayıs 2017'de Londra Milfield Tiyatrosu'nda dünya prömiyerini gerçekleştirmiş ve ülkemizde bir çok kez turne yaparak seyircisi ile buluşmuştu. Yurt içi ve yurt dışında oyuna ulaşamayan seyircilerin isteğiyle; Ran, Nazım Hikmet'in 119. doğum günü 15 Ocak Cuma, dijitalde ilk gösterimini yapıyor. Üstelik izleme saatini seyircisi kendisi belirliyor. 'Sanata Destek Dijital Dönüşümle' projesi kapsamında, Kumbaravan'da gösterime girecek oyunun biletlerine kumbaravan.com.tr adresinden ulaşabilecek.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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