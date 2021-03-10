Nazilli yaza hazırlanıyor
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Nazilli yaza hazırlanıyor

10.03.2021 11:16 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:21
Nazilli yaza hazırlanıyor

Nazilli Belediyesi ekipleri yaz aylarının yaklaşması ile birlikte kentin daha güzel bir görünüme kavuşması için Dallıca-İsabeyli Devlet Karayolu üzerinde bakım ve peyzaj çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi ekipleri yaz aylarının yaklaşması ile birlikte kentin daha güzel bir görünüme kavuşması için Dallıca-İsabeyli Devlet Karayolu üzerinde bakım ve peyzaj çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi ekipleri Dallıca-İsabeyli yolu üzerinde bakım, onarım, temizlik ve peyzaj çalışmalarına başladı. Yaklaşık 3 kilometrelik alanda gerçekleştirilen çalışmaların ilçe genelinde devam edeceğini ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Ekiplerimiz karayolunda yer alan refüj ve kavşaklarda bordür boyama, çiçek dikimi ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Nazillimizin daha ferah ve modern bir görünüme kavuşması için sorumluluk alanlarımızın tamamında mesai mevhumu gözetmeksizin çalışıyoruz. Emeklerinden dolayı tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Var gücümüzle çalışacağız"

Kentin dört bir yanında eş zamanlı olarak çalışmaların yürütüldüğünü kaydeden Başkan Özcan, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana siyaset değil hizmet üretiyoruz. Dün olduğu gibi yarınlarda da aynı heyecan ve enerji ile kentimizin her anlamda gelişmesi için var gücümüzle çalışacağız" sözlerini kaydetti. - AYDIN

Nazilli yaza hazırlanıyor
Nazilli yaza hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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