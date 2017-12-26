Nazilli Ticaret Odası'nda Geleceğin Meslekleri Konuşuldu

2017 TÜBA Uluslararası Akademi ödülünün sahibi aynı zamanda TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Hüseyin Arslan, Nazilli Ticaret Odasında "İnovasyon ve Geleceğin Meslekleri" isimli bir söyleşi gerçekleştirdi.



Nazilli'de doğup büyüyen ve izleyiciler arasında ailesi dahil birçok yakınının yer almasından dolayı duygusal anlar yaşayan Prof. Hüseyin Arslan, kendisine büyük katkıda bulunduğunu belirttiği öğretmenlerini ve yakınlarını karşısında görünce konuşmakta zorlandığını ifade etti. Daha önce böyle bir an yaşamadığını, bu duygu yoğunluğunu ilk kez Nazilli'de hissettiğini belirten Prof. Arslan, kendi hayatından örnekler vererek konuşmasını sürdürdü. Pek de iyi olmayan öğrencilik hayatında zamanla bazı insanların dokunuşlarının da etkisiyle başarılı bir öğrenci olmayı başardığını aktaran Arslan, gençlere herkesin bu başarıyı yakalayabileceğini aktardı.



Gerçekleştirilen organizasyona yoğun ilgi gösteren öğrenciler ve NTO üyeleri, inovasyonun oluşturduğu katma değer ve gelecekte öne çıkacak meslekler hakkında bilgi sahibi oldular. Bütün çağlarda teknolojiyi üreten, geliştiren ve bunları satan ülkelerin, en çok kazancı elde ettiğine değinen Prof. Hüseyin Arslan, Türkiye'nin de teknoloji almak için çok ciddi bir cari açık oluşturduğunu belirtti. Gençlerin bu konular üzerine eğilmeleri gerektiğine değinen Prof. Arslan, gençlerden kendi değerlerinin farkında olmalarını ve başarıya odaklanmalarını istedi. Katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayan Arslan, gelecekte ortak bir oluşumla Nazilli'de hayata geçirilebilecek bir inovasyon üssüne her türlü yardımı yapabileceğinin de sözünü verdi.



Konuşmasının sonunda Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ve Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler tarafından hediye ve plaket takdim edilen Arslan, katılımcılarla bire bir sohbet ederek uzun süre salondan ayrılmadı. - AYDIN