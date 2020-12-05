Nazilli'deki yol çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor
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Nazilli'deki yol çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor

05.12.2020 17:28 | Son Güncelleme: 05.12.2020 17:32
Nazilli'deki yol çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Yeşil Mahalle 1868 ve 636 Sokak ile Cumhuriyet Mahallesi 187 Sokak'ta gerçekleştirilen yol yapım çalışmalarını inceledi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Yeşil Mahalle 1868 ve 636 Sokak ile Cumhuriyet Mahallesi 187 Sokak'ta gerçekleştirilen yol yapım çalışmalarını inceledi.

Nazilli Belediyesi ekipleri tarafından Yeşil Mahalle 1868 Sokak ve 636 Sokak ile Cumhuriyet Mahallesi 187 Sokak'ta gerçekleştirilen yol yapım, bakım, onarım ve parke taşı döşeme çalışmalarında sona gelindi. Çalışmaları yerinde inceleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, yol yapım faaliyetlerini en ince ayrıntısına kadar denetleyerek en kısa sürede yaya ve araç trafiğine açacaklarını bildirdi.

Nazilli'de uzun yıllar atıl vaziyette bırakılan tüm alanları bir bir hizmetle buluşturduklarını ifade eden Başkan Özcan, "Alt yapı çalışmaları tamamlanan bu alanların üst yapı faaliyetlerini Nazilli Belediyesi olarak bizler başlattık. En hızlı ve kaliteli şekilde, uzun yıllar kentimize hizmet edecek bu alanları Nazillimize kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün itibariyle yollarımızda sona gelindi. Kaldırım yenileme işlemlerini de en kısa sürede tamamlayarak ana arterlerimizi ve yoğun kullanımdaki bu sokaklarımızı bitirmiş olacağız. Kentimize hayırlı olsun" diye konuştu. - AYDIN

Nazilli'deki yol çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor
Nazilli'deki yol çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor
Nazilli'deki yol çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor
Nazilli'deki yol çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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