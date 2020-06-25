Nazilli'deki yaşlı çifte, Başkan Çerçioğlu sahip çıktı
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Nazilli'deki yaşlı çifte, Başkan Çerçioğlu sahip çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde zor şartlarda yaşamını sürdüren Alzheimer hastası 91 yaşındaki Mehmet Veliddin Bilir ve eşine, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu sahip çıktı.

Nazilli'deki yaşlı çifte, Başkan Çerçioğlu sahip çıktı
25.06.2020 10:17 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:57

Aydın'ın Nazilli ilçesinde zor şartlarda yaşamını sürdüren Alzheimer hastası 91 yaşındaki Mehmet Veliddin Bilir ve eşine, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu sahip çıktı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli'de yaşayan 91 yaşındaki Mehmet Veliddin Bilir ve eşine sahip çıktı. Nazilli'de eşiyle beraber yaşayan ve çocukları şehir dışında olan Bilir çifti, kendi imkanları ve komşularının desteğiyle yaşamını sürdürüyordu. Bilir'in psikolojik problemleri olan eşinin de istifçilik yaptığı, evine dışarıdan yüzlerce eşya taşıdığı öğrenildi.

Komşularının getirdiği yemekler ve yalnızca ekmek ile yaşamlarını sürdürmeye çalışan Mehmet Bilir ve eşinin durumu, gelen bir ihbarla ortaya çıktı. Durumdan haberdar olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AYBA Koordinatörü Süha Bayırlı'ya talimat vererek yaşlı çift için ne gerekiyorsa yapılmasını istedi.

"Evleri temizlendi"

Başkan Çerçioğlu'nun talimatı üzerine Kuvayi Milliye Derneği üyesi Mehmet Veliddin Bilir ve eşinin yaşantısı değişti. Yaşlı çiftin evine giden ekipler, Bilir'in eşinin istiflediği yüzlerce çöp niteliğindeki eşyayı temizledi. Yaklaşık 6-7 kamyon eşyanın çıkartıldığı ev AYBA ekipleri tarafından temizlendi. Korona virüs salgını nedeniyle özel kıyafetlerle müdahale edilen ev dezenfekte edildi.

"Sıcak yemeğe kavuştular"

Komşularının verdikleri yemek ve ekmekle yaşamlarını sürdüren çifte AYBA ekipleri tarafından sıcak yemek götürülmeye başlandı. Yaşlı çifte düzenli olarak sıcak yemek götürüleceği ve ekipler tarafından kontrollerinin periyodik olarak yapılacağı öğrenildi. Bu arada yaşlı çiftin AYBA ekipleri tarafından tüm bakımları yapıldı, ihtiyaçları karşılandı. Evdeki eksikler tespit edildikten sonra ilgili birimlere aktarıldı. Öte yandan, yaşlı çiftin tedavilerinin de düzenli olarak yapılacağı belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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