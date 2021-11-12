Nazilli'de iki minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Haberler
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Nazilli'de iki minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

AA / Mehmet Ali Cintosun - Haberler | Güncel
Nazilli'de iki minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

NAZİLLİ, AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Dereağzı Mahallesi yönüne giden F.Y idaresindeki 09 AFZ 906 plakalı minibüs, aynı yönde giden M.M'nin kullandığı 09 M 1501 plakalı şehir içi minibüs ile çarpıştı.

Çarpışmanın sonucu F.Y. yönetimindeki minibüs devrildi. Devrilen minibüsteki sürücü F.Y. ile minibüste yolcu olarak bulunan T.Y. ile L.S, yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sevk edilen sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Mehmet Ali Cintosun - Son Dakika Haberleri
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