Nazilli'de iki minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

NAZİLLİ, AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Dereağzı Mahallesi yönüne giden F.Y idaresindeki 09 AFZ 906 plakalı minibüs, aynı yönde giden M.M'nin kullandığı 09 M 1501 plakalı şehir içi minibüs ile çarpıştı.

Çarpışmanın sonucu F.Y. yönetimindeki minibüs devrildi. Devrilen minibüsteki sürücü F.Y. ile minibüste yolcu olarak bulunan T.Y. ile L.S, yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sevk edilen sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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