Nazilli'de 5 bin kişi şehitler için yürüdü

02.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:51

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bir araya gelen 5 bin kişi, taşıdıkları Türk bayraklarıyla şehitler için yürüyüş düzenledi.

Suriye'nin İdlib kentinde rejimin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik düzenlediği saldırılarda şehit olan askerler için Nazilli'de, 'Şehitlere Saygı' yürüyüşü düzenledi. İstasyon Meydanı'nda toplanan 5 bin kişi, ellerindeki Türk bayraklarıyla, Belediye Meydanı'na yürüdü. AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı İYİ Parti'li Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, İYİ Parti Aydın İl Başkanı Cemal Sarı, İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Cihat Öztürk, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, MHP Nazilli İlçe Başkanı Hasan Eren, meclis üyeleri, daire müdürleri, muhtarlar, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve şehit aileleri yürüyüşe katıldı. Kalabalık, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atarak saldırıya tepki gösterdi. Belediye Meydanı'nda saygı duruşundu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ayrıca şehitler için Yasin'i Şerif tilaveti okundu.

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, "Bölgedeki operasyonlar devam etmektedir. Hain saldırılarda 34 şehit verdik. Kararlılıkla hedefe ulaşmak için kahraman ordumuz operasyonlarını sürdürmektedir" dedi.Belediye Başkanı Özcan ise, "Memleketimiz zor günler geçirmekte. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Bu millet bir günde Allahuekber Dağları'nda 90 bin askerini şehit vermiş bir millettir. Zor günleri birlik, beraberlik içerisinde aşmıştır. Dün de bugün de yarın da devletimizin milletimizin, yanındayız. Dün kimsenin şüphesi olmadığı gibi bugün de olmasın" dedi.

Kaynak: DHA