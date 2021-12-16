NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Nazilli'de 400 bin kişiye hizmet verecek olan anjiyo merkezi inşaatı başladı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde hizmet veren Nazilli Devlet Hastanesi içerisinde yapımına başlanan Anjiyo Merkezi tamamlandığında 400 bin vatandaşa sağlık hizmeti verecek.

Nazilli Devlet Hastanesi'nde hayırseverlerin de katkılarıyla hizmet kalitesi her geçen gün artıyor. Nazilli ve çevre ilçelerindeki vatandaşlara sağlık hizmeti veren hastaneye bağışlar sayesinde yeni birimler ve son sistem cihazlar kazandırılmaya da devam ediliyor.

Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Engin Tetik, hastaneye getirilecek yeni cihazlarla birlikte yeni yapılacak olan Anjiyo Laboratuvarı ve KVC Yoğun Bakım Ünitesi müjdesini verdi. Sağlık Bakanlığı tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kazandırılan 128 kesit tomografi cihazının kurulumunu da bu ay sonuna kadar tamamlayacaklarını belirten Tetik, böylelikle hastanede 2 tomografi cihazı ile birlikte bölgeye daha geniş kapsamlı hizmet verebileceklerini dile getirdi. Başhekim Engin Tetik, anjiyo cihazının en kısa zamanda hastaneye kurulacağını, ultrasonografi cihazının kurulumu ve kadrodaki artış ile birlikte randevu sürecini kısaltacaklarını, Anjiyo Laboratuvarı ve KVC Yoğun Bakım Ünitesi'nin de Şubat 2022'de faaliyete geçeceğini müjdeledi.

"Uğur Soğutma'nın 13 milyon 800 Bin TL'lik bağışı ile yapılacak"

Çalışmaları yerinde takip eden Başhekim Tetik yaptığı açıklamada: "Nazilli Devlet Hastanemizde Anjiyo laboratuvarı ve KVC yoğun bakım yapım işi dün itibariyle başladı. En yakın zamanda süreci tamamlayıp bölgeye anjiyo hizmeti vermek en önemli amacımız. Bütçesi tamamıyla Uğur Soğutma A.Ş. tarafından desteklenen 13 milyon 800 Bin TL'lik bu hizmet için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Desteklerinden ötürü başta Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca olmak üzere Milletvekilimiz Bekir Kuvvet Erim'e, İl Sağlık Müdürümüz Dr. Osman Açıkgöz'e ve tüm devlet büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum."

"Anjiyo Merkezi Şubat 2022'de faaliyete geçecek"

Anjiyo Laboratuvarı ve KVC Yoğun Bakım Ünitesi'nin de Şubat 2022'de faaliyete geçeceğini de ifade eden Başhekim Tetik: "2013 yılından bu yana Nazilli Devlet Hastanesi yeni binasında bölgeye hizmet vermektedir. Binamızda geçen yıl yapılan bağışlarla beraber yaklaşık 81 yoğun bakım yatağımız mevcut. Bağışçılarımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda anjiyo ünitemiz için bütçesi tamamıyla Uğur Soğutma A.Ş. tarafından desteklenen 13 milyon 800 Bin TL'lik ünitemizin kurulumuna başlandı. Hemen ardından kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi ve nitelikli personel atamaları ile bölgede bir anjiyo merkezi kurulmuş olacak. 170 bin olan ilçe nüfusu ile birlikte çevre nüfusu da dahil olunca toplamda 400 bin vatandaşımıza hizmet vereceğiz. Ayrıyeten bizim hasta sevklerinin genelde yüzde 50'sinin kalp hastalığı olması ile birlikte bu merkezimiz sayesinde merkeze veya bölgelere sevk edilmeden müdahale etme imkanımız olacak. Bu hastaların en önemli özelliği hayatta kalmalarını sağlamak için hızlı müdahale edilmesidir. Bu hastalarımızın kaliteli hayat sürmeleri için elzem bir tedavi. Bu bağlamda bu ünitemiz bölge sağlığına büyük hizmet sağlayacak. Biz bu konuda çok mutluyuz ve emeği geçen devlet büyüklerimize ve çok değerli bağışçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Nazilli için hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.