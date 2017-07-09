Nazilli Belediyespor'a Sinan Kaloğlu'ndan Açık Kapı

SPOR Toto 2'nci Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor'un transfer listesinde yer alan golcü Sinan Kaloğlu, siyah beyazlı kulübe yeşil ışık yaktı.



Tecrübeli santrfor henüz kendisine bir teklif gelmediğini, ancak böyle bir talep olması halinde görüşmeye açık olduğunu söyledi. Geçen sezon Mersin İdmanyurdu formasıyla 1'inci Lig'de küme düşme acısı yaşayan ve bonservisi elinde olan 36 yaşındaki forvet konusunda yönetim, teknik direktör Fatih Akyel'in onayını bekliyor.



Öte yandan Nazilli Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına yarın Esat Ergüler Tesisleri'nde başlayacak. Siyah-beyazlılar, 2 hafta tesislerde çalışıp daha sonra Kızılcahamam'da kampa girecek. - Nazilli