Nazilli Belediyesi eş zamanlı çalışma başlattı
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Nazilli Belediyesi eş zamanlı çalışma başlattı

18.11.2020 14:06 | Son Güncelleme: 18.11.2020 14:09
Nazilli Belediyesi eş zamanlı çalışma başlattı

Korona virüs tedbirleri kapsamında kentin tamamında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapan Nazilli Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde geniş çaplı temizlik, ot biçme ve bakım faaliyetlerine başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında kentin tamamında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapan Nazilli Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde geniş çaplı temizlik, ot biçme ve bakım faaliyetlerine başladı.

Kovid-19 tedbirlerini en üst seviyede tutan Nazilli Belediyesi, ilçe genelinde geniş çaplı temizlik, ot biçme ve bakım faaliyeti başlattı.

Devlet Karayolu Denizli girişi ile TCDD arasında kalan 1 kilometrelik alan, Dallıca Çayı yürüyüş yolu, Aydoğdu Mahallesi Şehit Cengiz Kır Parkı, Şehit Ali Günay Parkı, Şehit Osman Zengin Parkı, Yeşilyurt Mahallesi Parkı, Karaçay Mahallesi 34 Sokak ve Dallıca Mahallesi Şehit Muhammet Can Sevim Parkı'nda kış bakımı ve temizlik çalışması Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapıldı.

İlk olarak söz konusu alanların tamamını baştan sona temizleyen ekipler, hem halk sağlığının korunması hem de görüntü kirliliğinin önlenmesi adına ot biçme, budama ve hazırlanan program çerçevesinde peyzaj çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan rutin belediyecilik hizmetlerini aksatmadan korona virüs ile aktif bir mücadele gösterdiklerinin altını çizerek; "Tüm dünyada ve ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de korona virüs tehlikesi devam etmekte. Salgına alışmak ve tedbirleri elden bırakmak pandemi süresini daha da uzatacaktır. Bu nedenle tüm hemşehrilerimden her zamankinden daha dikkatli ve daha tedbirleri olmalarını rica ediyorum. Bizler Nazilli Belediyesi olarak her zaman vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ekiplerimiz aldığımız tedbirler ve yaptığımız program dahilinde ilçemiz genelinde çalışmalara devam ediyor. Kış aylarının gelmesi ile birlikte bu çalışmalarımızı daha da artırdık. İnşallah el birliği ile bu salgını yenerek eski güzel günlerimize hep birlikte kavuşacağız" diye konuştu. - AYDIN

Nazilli Belediyesi eş zamanlı çalışma başlattı
Nazilli Belediyesi eş zamanlı çalışma başlattı
Nazilli Belediyesi eş zamanlı çalışma başlattı
Nazilli Belediyesi eş zamanlı çalışma başlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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