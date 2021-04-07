Nazilli Adliyesi Çalışanlarından Kızılay'a Kan Desteği
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Nazilli Adliyesi Çalışanlarından Kızılay'a Kan Desteği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Nazilli Adliyesi Çalışanlarından Kızılay'a Kan Desteği

Aydın'ın Nazilli ilçesinde azalan kan stoklarına katkıda bulunmak amacıyla sürdürülen kan bağışı kampanyalarına destek bu kez adliye çalışanlarında geldi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde azalan kan stoklarına katkıda bulunmak amacıyla sürdürülen kan bağışı kampanyalarına destek bu kez adliye çalışanlarında geldi. Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz öncülüğünde Nazilli Adliye Sarayı'nda gerçekleştirilen kampanyada çalışanlar kan bağışında bulunmak için seferber oldu.

Nazilli Adliye Sarayı'nda düzenlenen kan bağışı etkinliğinde polisinden, memuruna, savcısından hakimine kadar duyarlı davranarak Kızılay'a kan bağışında bulunan çalışanlar, kan bağışı bekleyen ihtiyaç sahipleri için seferber oldu. Pandemi nedeniyle büyük titizlikle gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına Nazilli Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı Ümit Özmen ve Yönetimi de destek verdi.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, "Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyalarına düzenli olarak katkı sağlamaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Her olumsuz durumda, afetlerde, depremlerde yanımızda olan Kızılayımıza destek olmak için tüm dostlarımızı, meslektaşlarımızı, çalışanlarımızı davet ettik. Bir cana, bir hayata dokunmak için herkesin desteğini bekliyoruz. Bu konuda da biz Nazilli Adliyesi olarak elimizden gelen desteği vereceğiz" dedi.

Öte yandan Kan Bağışı kampanyalarını sürdüren Kızılay'ın Perşembe günü Bozdoğan'da yapılacağı, İlçe Kaymakamı Ali Buzkaya'nın desteğiyle kan toplanacağı belirtildi. - AYDIN

Nazilli Adliyesi Çalışanlarından Kızılay'a Kan Desteği
Nazilli Adliyesi Çalışanlarından Kızılay'a Kan Desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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