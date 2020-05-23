Nazik ve Aygır Gölleri'ne 70 bin yavru balık bırakıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nazik ve Aygır Gölleri'ne 70 bin yavru balık bırakıldı

Nazik ve Aygır Gölleri'ne 70 bin yavru balık bırakıldı Bitlis'in Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde bulunan Nazik ve Aygır göllerine Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 70 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

23.05.2020 10:45 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:49

Nazik ve Aygır Gölleri'ne 70 bin yavru balık bırakıldı

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde bulunan Nazik ve Aygır göllerine Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 70 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

Göllerde balık türlerini koruyarak, çeşitliliği artırmak için çalışma yaptıklarını belirten Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi nedeniyle çiftçilerin yaşadığı sıkıntıları en aza indirerek, üretim sağlamalarının önünü açmaya çalıştıklarını söyledi. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleri ile iç sularda balık türlerinin artırılması için başlatılan çalışmalarda Antalya Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü'nde üretilen 70 bin sazan cinsi yavru balık Bitlis'e getirilerek Ahlat sınırları içerisinde bulunan Nazik Gölü ile Adilcevaz'da bulunan Aygır Gölü'ne bırakıldı. Yapılan çalışmayla göllerdeki balık miktarını artırmayı hedeflediklerini belirten Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, yavrulama döneminde bilinçsiz avlanmanın yapılmaması için bölgedeki balıkçılık yapan köylülere de çağrıda bulundu. Bitlis ve bölgesinde yıllık 200-250 ton kültür balıkçılığı yapıldığını da sözlerine ekleyen Çelik, "Dünya geneli pandemiye dönüşen Covid-19 salgını ülkemizi de olumsuz etkiledi. Pandemi süresince ülkemizdeki 82 milyon insanımızın doyması, yeterli gıdanın üretimi, üretilen gıdanın arzı, sofraya ulaştırana dek Cumhurbaşkanımızın, Tarım ve Orman Bakanlığımızın, Valimiz Oktay Çağatay'ın talimatlarıyla bizlerde Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak mühendislerimizle, veterinerlerimizle ve ilgili personellerimizle sahadayız. Üretim olsun diye sürekli çiftçi ve üreticimizin yanındayız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün uygulamakta olduğu "İç Sularda Balıklama Projesi" kapsamında 2 ayrı göle 70 bin yavru sazan balığı bıraktıklarını hatırlatan Çelik, "Bakanlığımız tarafından Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü'nde üretilen 70 bin sazan cinsi yavru balık bize gönderildi. Ahlat ilçemizde bulunan Nazik Gölü'ne 40 bin adet atacağız. 30 bin adette Adilcevaz ilçemizde bulunan Aygır Gölü'ne bırakacağız. Bu projenin amacı tarım ve hayvancılıkta sürekliliğin sağlanması. Malumunuz su ürünlerinde balık önemli bir gıdadır ilimizde ve ülkemizde. Sürdürülebilir tarımsal üretimin devamı için balıklama faaliyetini bu şekilde yapıyoruz" diye konuştu.

Bölgede geçimini balıkçılıkla sürdüren vatandaşlara uyarılarda bulunan Çelik, bırakılan yavru balıkların en az bir yıl avlanmaması gerektiğinin altını çizerek, "Su ürünleri Bitlis ekonomisine yıllık 4 milyon TL girdi sağlıyor. İlimizde 7 adet su ürünleri üretim tesisimiz var. Her yılı yaklaşık 200-250 ton arasında kültür balıkçılığı yapılmaktadır. Su ürünlerinin ilimize gayri safi milli hasıla anlamında yaklaşık 4 milyon TL ekonomiye katkı sunmaktadır. Biz bu pandemi sürecinde çiftçilerimizin, insanlarımızın evde kalarak sağlıklarını korumalarını diliyoruz. Biz onların yerine sürekli sahadayız ve çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

Nazik ve Aygır Gölleri'ne 70 bin yavru balık bırakıldı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu Haber
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Haber
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize Haber
Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı Haber
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Ünlü model Zara Abid, Pakistan'da düşen uçakta hayatını kaybetti
Ünlü model Zara Abid, Pakistan'da düşen uçakta hayatını kaybetti
Esra Erol'da programına katılan genç, kimliğinde babası yazan kişinin gerçek babası olmadığını öğrendi
Esra Erol'da programına katılan genç, kimliğinde babası yazan kişinin gerçek babası olmadığını öğrendi
Veyis Ateş'in programındaki yellenme olayı sonrası espriler havada uçuşuyor
Veyis Ateş'in programındaki yellenme olayı sonrası espriler havada uçuşuyor
30 bin liralık hırsızlığa maruz kalan kuyumcu, kadın olduğu için hedef olduğunu düşünüyor
30 bin liralık hırsızlığa maruz kalan kuyumcu, kadın olduğu için hedef olduğunu düşünüyor
Trump 'Basına beni maskeyle görme zevkini tattırmam' dese de maskeli görüntülendi
Trump "Basına beni maskeyle görme zevkini tattırmam" dese de maskeli görüntülendi
Beyoğlu'nda pes dedirten görüntü: Kargocu, apartman girişine idrarını yaptı
Beyoğlu'nda pes dedirten görüntü: Kargocu, apartman girişine idrarını yaptı
Merkez Bankası rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı
Merkez Bankası rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı
Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı
ABD, Rusya ile krizine neden olan Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi
ABD, Rusya ile krizine neden olan Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi
NBA efsanesi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı
NBA efsanesi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
8 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen mahallede karantina kalktı, Ordu'da karantina uygulanan mahalle kalmadı
8 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen mahallede karantina kalktı, Ordu'da karantina uygulanan mahalle kalmadı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz
Bitlis'te 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi
Bitlis'te 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
Son dakika: Pakistan'da uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler
Son dakika: Pakistan'da uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Eren Yıldırım Naci Bostancı Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Ersin Korkut Orhan Gencebay Mehmet Ali Erbil
Spor Lionel Messi İlhan Cavcav Ahmet Ağaoğlu Hikmet Karaman Robert Prosinecki
Daha Fazla Mhp İzmir Karaçi Ak Parti
Şu an buradasınız: Nazik ve Aygır Gölleri'ne 70 bin yavru balık bırakıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 10:51:19. #1.15#
title