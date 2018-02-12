Nazife Nine'nin 40 Yıllık Su Çilesi Sona Erdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Nazife Dönmez'in 40 yıllık su sıkıntısı giderildi.

Manavgat'ın Hocalı Mahallesi'nde oğlu ile yaşayan Nazife Dönmez, 40 yıldır yağmur suyu ya da oğlunun taşıdığı su ile ihtiyacını gideriyordu. Biriktirdiği yağmur sularıyla çamaşırını, bulaşığını yıkayıp hayvanlarına su veren yaşlı kadının, yıllardır yaşadığı su sorunu Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 3 günlük çalışmayla çözüldü.

"Evime suyum geldi, şükürler olsun"

Nazife Nine, 30 yıl önce eşini yitirdiği belirterek, 40 yıldır çektiği sıkıntısını şu cümlelerle anlattı:

"Çocuklarım varken uzak da olsa suyu getirirlerdi. 40 yıldır su bekliyorum. Yıllardır buraya su getirip götürürken oğlum da yaşlandı, traktör de yaşlandı. Aşağıdaki dereden kızlarım hayvanlarımızı sular gelirlerdi. Biz de bahçenin içindeki kuyudan suyumuzu içerdik. Kızlar evlenip gidince oğlumla yalnız kaldık. Bir tanker aldık. Hem hayvanlarımızı suladık hem eve taşıyıp kendimiz kullandık. Ateşte güğümlerde suyu ısıtıp betonun üstünde çamaşırlarımı yıkadım."

Evinde her şeyinin olduğunu ancak suyunun olmadığını dile getiren Dönmez, yağmur sularını kazanlarda, kovalarda biriktirip çamaşırda, temizlikte, bulaşıkta kullandığını vurguladı.

Dönmez, hasretini çektikleri suyun şimdi evinin içinde aktığını görmenin mutluluğunu yaşadığı dile getirerek, "Evime suyu getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel oğlumdan Allah razı olsun. Evime suyum geldi, şükürler olsun." dedi.

"Su bir ganimet"

Nazife Dönmez'in oğlu Ahmet Dönmez ise suları olmadığı için çok zorluk çektiklerini, suyu traktörle tankerle taşıdıklarını belirtti.

Susuz hiçbir şey yapamadıklarını ifade eden Dönmez, "Yemesinden içmesine, temizliğine su bir ganimet. Çok güzel bir hizmet. Suyu olmayanlara Allah nasip etsin. Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan, Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Manavgat Koordinatörü İbrahim Büküş de Nazife Dönmez'in su sıkıntısını geçen hafta öğrendiklerini belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Türel'in talimatlarıyla ekiplerin 3 gün içinde evine su sağladıklarını söyledi.

Nazife Nine'nin gözünde yaşadığı mutluluğu gördüğünü dile getiren Büküş, "Bu mutluluk bizim tüm yorgunluğumuzu alıyor." dedi.