16.12.2019 08:39 | Son Güncelleme: 16.12.2019 08:39

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin güzel oyuncusu Naz Elmas, iş insanı Erol Özmandıracı ile evlendi. Görkemli bir düğünle dünayevine giren çift hakkında araştırmlar yapılırken, sosyal medyada en çok Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı kimdir, Erol Özmandıracı kaç yaşında, ne iş yapıyor gibi sorular soruldu. İşte Erol Özmandıracı hakkında merak edilenler ve cevapları…

NAZ ELMAS'IN EŞİ EROL ÖZMANDIRACI KİMDİR?

10.12.1967 İstanbul doğumludur. Orta ve Lise öğrenimini İngiltere'de Carmel College'de tamamladı. ABD'de Syracuse Üniversitesi'nde ekonomi tahsili yaptı.1994'e kadar Nissho Iwai Corp. Japan Trade Co. firmasında Kimya ve Metal Dep. Satış Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.1994'te Eralteks İthalat ve Dış Ticaret şirketi kurucu ortağıdır. 2013 yılından bu yana Kurucu Partner olduğu Kendo Gayrimenkul Şirketinde Y.K. Üyeliğini yapmaktadır. 2000 yılından beri Bay Gıda Şirketinde Kurucu Partner ve Y.K. Üyeliğini sürdürmektedir. Halen, 1997 yılında ortağı olduğu Bay İnşaat'ta Y.K Üyesi'dir. GSYİAD ve GYODER'e de üye olan Erol Özmandıracı, bir erkek bir de kız çocuk babasıdır.

Naz Elmas'ın ve Erol Özmandıracı

NAZ ELMAS'IN EŞİ EROL ÖZMANDIRACI KAÇ YAŞINDA?

Ünlü oyuncu Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı, 52 yaşındadır.

Naz Elmas'ın ve Erol Özmandıracı

NAZ ELMAS'IN EŞİ EROL ÖZMANDIRACI NEİŞ YAPIYOR?

Erol Özmandıracı, 1993 yılında okulu bitirdikten sonra, iki yıl, bir Japon firmasında kimyasal ürünler ve metal departmanı satış müdür yardımcılığı yapmıştır. Daha sonra ülkeye dönen Erol Özmandıracı, 1994 yılında Esteks Dış Ticaret şirketini kurmuş ve bu şirkette Kurucu Başkan ve CEO olarak ev tekstil imalat ticaret ve pazarlama işleri yapmıştır. 2006 yılında bu şirketin yapısı değişmiş ve tekstil kumaş ithalat ve pazarlama faaliyetleri yapmaya başlamıştır.

Erol Özmandıracı, 2000 yılında kurduğu Bay Gıda şirketinde pirinç ve çeltik gibi kuru gıda ticareti yapmaktadır. Bu şirkette Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Ayrıca 1997 yılında kurduğu Bay İnşaat şirketi, arsa ve proje geliştirme, mimari projelendirme, konsept geliştirme ve pazarlama ve satış yönetimi çalışmalarını yürütmektedir.

Naz Elmas'ın ve Erol Özmandıracı