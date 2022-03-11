Naz Elmas'a Instagram Şoku!

Ünlü isimlerinin sosyal medya hesaplarını ele geçiren hackerların hedefindeki kişi bu kez oyuncu Naz Elmas oldu.

Naz Elmas, hesabının çalınmasıyla ilgili hukuki işlemleri başlattı. 39 yaşındaki güzel oyuncu, yakın arkadaşlarını ve takipçilerini kendi adından gelen mesajlara karşı uyardı.

Snob Magazin'e konuşan Naz Elmas, "Hesabım çalındı. Çok üzgünüm. Kurtarmak için uğraşıyorum." dedi.

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