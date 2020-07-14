Naya Rivera kimdir, neden öldü?
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Naya Rivera kimdir, neden öldü?

Geçtiğimiz günlerde gölde kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan Naya Rivera'a neden öldü detaylarıyla haberimizden okuyabilirsiniz. Naya Rivera kimdir, nereli, hangi dizilerde oynamış aşağıdan öğrenebilirsiniz...

Naya Rivera kimdir, neden öldü?
14.07.2020 11:41 | Son Güncelleme: 14.07.2020 11:44

Glee dizisinin efsane oyuncusu Naya Rivera geçtiğimiz günlerde oğlu ile birlikte Piru gölüne açılmıştı. Ardından haber alınamayan ve gölde kaybolduğu anlaşılan Naya Rivera'nın 5 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden Naya Rivera hakkındaki bilgilere aşağıdan erişebilirsiniz.

NAYA RİVERA KİMDİR?

Naya Marie Rivera Amerikalı aktris, şarkıcı ve model. En bilindik rolü müzikal komedi dizisi olan Glee'deki Santana Lopez karakterini canlandırdığı roldür.

Naya Rivera doğum tarihi : 12 Ocak 1987

Naya Rivera ölüm tarihi : 8 Temmuz 2020

Naya Rivera, Kaliforniya Valencia'da büyüyüp ve Los Angeles ve çevresinde yaşamıştır. Rivera yarı Porto Rikolu, çeyrek Afrika ve çeyrek Alman kökenlidir. Anne ve babası Yolanda ve George Rivera'dır. Erkek kardeşi Mychal Rashawn Rivera Ulusal Futbol Ligi takımlarından Oakland Raiders da Amerikan futbolu oynamaktadır. Kız kardeşi Nickayla Rivera ise podyum mankenidir.

Rivera Henüz bebekken Kmart reklamlarında oynamıştır. Ancak ilk önemli oyunculuk tecrübesini 4 yaşındayken "Hillary Winston" karakteri ile Eddie Murphy' nin yapımcılığını yaptığı The Royal Family (1991) olmuştur. Ardından bazı çeşitli dizilerde ve filmlerde roller almıştır.

Naya Rivera 2009'da müzikal komedi dizisi Glee'ye Santana Lopez karakteri olarak katıldı. 2011 yılı ALMA ödüllerinde 'En İyi Kadın Televizyon Şarkıcısı' ödülünü kazandı. 17 Eylül 2015'te Josey Hollis Dorsey adında bir erkek evlat dünyaya getirmiştir.

NAYA RİVERA NEDEN ÖLDÜ?

Ödüllü dizi Glee'deki Santana Lopez karakteri ile ünlenen oyuncu Naya Rivera, önceki gün oğlunu da yanına alarak Ventura bölgesindeki Piru Gölü'ne gitti. Oradan bir tekne kiralayan Rivera ve oğlu göle açıldı. Saatler sonra küçük Josey, bir başka tekne kullanıcısı tarafından, annesiyle birlikte kiraladıkları teknede uyurken bulundu. Ama o sırada Rivera'dan bir iz yoktu.Polis, olayla ilgili bir ipucu elde edebilmek için küçük Josey'in anlattıklarını da dinledi. Küçük çocuk yaşananları "Annem göle atladı ve bir daha geri dönmedi" diyerek anlattı.

OĞLUNUN HAYATINI KURTARDI

The New York Times'ın haberine göre; Konu hakkında açıklama yapan Ventura şerifi Bill Ayub,oyuncunun cansız bedenine ulaştıklarını ve olayın intihar olduğuna dair hiçbir belirti olmadığını söyledi. Şerif, Naya Rivera'nın oğlunu bota taşıyabildiğini ama kendisini kurtarmak için enerjisinin kalmadığını tahmin ettiklerini söyledi. Naya Rivera'nın ölüm nedenini doğrulamak için otopsi yapılacak.

Naya Rivera kimdir, neden öldü?

NAYA RİVERA NERELİ?

Naya Rivera Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clarita ilçesinde dünyaya gelmiştir. Haliyle Naya Rivera Kaliforniya'lıdır.

NAYA RİVERA KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Naya Rivera 8 Temmuz 2020 tarihinde 33 yaşındayken hayatını kaybetti.

NAYA RİVERA KAÇ ÇOCUĞU VARDIR?

Ryan Dorsey ile evli olan Naya Rivera'nın "Josey Hollis Dorsey" isminde 1 çocuğu bulunmaktadır. Göle açılırken de 4 yaşındaki oğlu Josey ile birlikte açılmıştır. Oğlunun hayatını kurtarmış fakat kendi hayatını kurtaramamıştır.

NAYA RİVERA HANGİ DİZİLERDE OYNAMIŞTIR?

Naya Rivera birçok dizi ve filmde rol almıştır. Toplamda 3 sinema filmi ve 13 televizyon dizisi olmak üzere 16 yapımda rol almıştır. Bu yapımların isimleri ve listesi şu şekildedir.

NAYA RİVERA'NIN ROL ALDIĞI FİLMLER NELERDİR?

The Master of Disguise ( 2002 )
Glee: 3 Boyutlu Konser Filmi ( 2011 )
At The Devil's Door ( 2014 )

NAYA RİVERA'NIN ROL ALDIĞI TELEVİZYON DİZİLERİ NELERDİR?

Kraliyet Ailesi - TV dizisi, 15 bölüm ( 1991 - 1992 )
Bel Air Fresh Prince- TV dizisi, ( 1992 )
Family Matters - TV dizisi ( 1992 - 1993)
Live Shot - TV dizisi ( 1995 )
Baywatch - dizi, ( 1996 )
Smart Guy- TV dizisi ( 1997 - 1999 )
House Blend- TV filmi ( 2002 )
Even Stevens - TV dizisi ( 2002 )
8 Simple Rules - TV dizisi ( 2004 )
Bernie Mac Show - TV dizisi, 6 bölüm ( 2002 - 2006 )
CSI: Miami - TV dizisi, ( 2008 )
Glee ( 2009 - 2015 ) - Santana Lopez
Devious Maids - TV Dizisi( 2015 ) - Blanca Alvarez

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