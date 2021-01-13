Naya Rivera kimdir? Naya Rivera nasıl öldü?

Küçük çocuğuyla birlikte gölde gezintiye çıkan Naya Rivera'nın ölümü merak konusu. Gölden dönemeyen Naya Rivera kimdir? Naya Rivera nasıl öldü? soruları ise merak konusu.

Glee dizisinin en popüler oyuncularından biri olan Naya Rivera, 4 yaşındaki oğluyla gölde gezintiye çıkmasının ardından cesedine ulaşılmıştı. Birçok şarkıcı ve aynı zamanda dizi ve filmlerde rol alan yıldız oyuncu Naya Rivera kimdir? Naya Rivera nasıl öldü? sorusunun cevabı ise ayrıntılarda!

NAYA RİVERA KİMDİR?

12 Ocak 1987 yılında dünyaya gelen ABD'li şarkıcı ve aktrisAfrika, Alman ve Yarı Porto Rikolu kökenlidir. Kardeşi Ulusal Futbol Ligi takımlarından Oakland Raiders takımında oynayan Mychal Rashawn'dır. Kız kardeşi ise ünlü manken Nickayla Rivera'dır. Naya Riveraya, adını Glee'de rol aldığı Santana Lopez karakteriyle olmuştu. 2014 yılında Meksika'daRyan Dorsey ile hayatını birleştiren Naya Rivera, 2018 yılında ayrılma kararı almıştı. Rivera, Josey Hollis Dorsey adından erkek çocuğu vardır.

NAYA RİVERA NASIL ÖLDÜ?

4 yaşındaki oğluyla Piru Gölü'nde gezintiye çıkan Naya Rivera'nın uzun bir süre haber alınamamıştı. Oğlunu başka bir teknede bulan yakınları, 100 kişiyi aşan bir ekip tarafından aranması sonucu 33 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedenine ulaşıldı.

NAYA RİVERA'NIN OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER NELERDİR?

Naya Rivera'nın oynadığı film ve diziler bulunmaktadır. Bunlar,

Filmler;

Glee: 3 Boyutlu Konser Filmi (2011)

The Master of Disguise ( 2002 )

At The Devil's Door ( 2014 )

Diziler;

Devious Maids (2015) – Blanca Alvarez

Glee (2009 – 2015) – Santana Lopez

CSI: Miami (2008)

Bernie Mac Show 6 bölüm (2002 – 2006)

8 Simple Rulesi (2004)

Even Stevens (2002)

House Blend (2002)

Smart Guy (1997 – 1999)

Baywatch(1996)

Live Shot (1995)

Family Matters (1992 – 1993)

Bel Air Fresh Prince (1992)

Kraliyet Ailesi 15 bölüm (1991 – 1992)