NATO: Türkiye ile işbirliğimiz F-35'lerden çok daha derin ve kapsamlıdır

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması konusunda endişe duyduğunu belirterek, "Türkiye'nin NATO'ya katkısı ve NATO'nun Türkiye ile iş birliği, F-35'lerden çok daha derin ve kapsamlıdır." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinde düzenlenen bir güvenlik konferansında konuşan Stoltenberg, Ankara tarafından yapılan S-400 anlaşmasına ilişkin, "Ne tür savunma sistemlerini alacaklarına her bir ülke kendisi karar verir. Fakat NATO için önemli olan şey (bu sistemlerin NATO sistemleriyle) uyumlu çalışıp çalışmamasıdır." şeklinde konuştu. Euronews.com'da Görüntüle