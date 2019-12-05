NATO Liderler Zirvesi: Türkiye neden geri adım attı?
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NATO Liderler Zirvesi: Türkiye neden geri adım attı?

Türkiye'nin bloke edeceğine dair açıklamalarına rağmen NATO savunma planını desteklemesi, karşılığında ne aldığına dair soruları getirdi.

05.12.2019 08:43 | Son Güncelleme: 05.12.2019 08:43
NATO Liderler Zirvesi: Türkiye neden geri adım attı?

İttifak'ın 70.yılını kutlamak üzere 'da 3-4 tarihleri arasında bir araya gelen NATO üyesi ülkeler, terörizmin yanı sıra devlet ve devlet-dışı aktörlerin doğurduğu güvenlik risklerini de ele aldıkları ortak bir deklarasyon yayımladılar.


NATO'nun Baltık ülkeleri ve Polonya'yla ilgili savunma planını YPG'nin terör örgütü olarak tanınmaması durumunda veto edeceğine dair açıklamalarına rağmen Ankara'nın geri adım atması, bu kararın ardındaki itici güçlerin neler olabileceğine dair soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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