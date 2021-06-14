Son dakika: NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan'la bir araya gelen Macron'dan ilk açıklama: Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım
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Son dakika: NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan'la bir araya gelen Macron'dan ilk açıklama: Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Güncel

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak için geldiği Brüksel'de ilk birebir görüşmesini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptı. 50 dakika süren görüşmenin ardından açıklama yapan Macron, "Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım" dedi. Erdoğan, Macron'la görüşmesinin ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la da bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi başladı. İki liderin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti. Görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Görüşme sonrası açıklama yapan Macron, "Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım. Görüşmemiz İslam konusunda bir netlik sağladı. Libya ve Suriye'deki sorunların çözümü için de bir çalışma yaptık." dedi.

NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan'la bir araya gelen Macron'dan ilk açıklama: Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım

ERDOĞAN'IN GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Erdoğan Macron'la yaptığı görüşmenin ardından şu sıralar İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la bir araya geldi. Erdoğan, Johnson'ın ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve ABD Başkanı Joe Biden ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirecek.

NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan'la bir araya gelen Macron'dan ilk açıklama: Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım

ERDOĞAN'A ÇAVUŞOĞLU VE AKAR EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 12.00 sularında NATO Karargahı'na giriş yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da eşlik etti.

KRİTİK GÖRÜŞME SIRADA

Gözler Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşmeye çevrilmiş durumda. İki liderin 45 dakika olarak planlanan görüşmesi bir buçuk saat olarak yeniden revize edildi. Kritik görüşmede masada birçok başlığın olacağı, ilişkilerin gerilmesine neden olan F-35 konusundan Biden'ın sözde soykırım iddialarına kadar birçok alanda önemli konular liderler düzeyinde masaya yatırılacak.

Son dakika: NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan'la bir araya gelen Macron'dan ilk açıklama: Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile bir araya geldi
Brüksel'deki NATO Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun tempoda kritik görüşmeler
Brüksel'deki NATO Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun tempoda kritik görüşmeler
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com

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Son dakika: NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan'la bir araya gelen Macron'dan ilk açıklama: Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım - Haberler
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