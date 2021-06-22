NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Tokel, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov'la görüştü

NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Metin Tokel, temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov'la bir araya geldi.

NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Metin Tokel, temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov'la bir araya geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Hasanov, Azerbaycan-NATO ilişkilerinin başarılı şekilde geliştiğini söyledi.

Azerbaycan ordusunun çeşitli NATO programları dahilindeki faaliyetlerinden ve Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonuna katkılarından da bahseden Hasanov, NATO ile ilişkilerini bundan sonra da sürdüreceklerini kaydetti.

Tümgeneral Tokel, NATO'nun Azerbaycan'ı güvenilir ortak olarak gördüğünü belirtti.

Tokel, Azerbaycan'ın terörle mücadeleye katılımından, barış gücü operasyonları için malların taşınmasına yaptığı katkılardan ve Azerbaycan askerlerinin Afganistan'daki operasyonlarda gösterdiği profesyonellikten övgüyle bahsetti.

Hasanov ve Tokel, görüşmede bazı konularda görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov