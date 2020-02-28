NATO, İdlib'deki saldırı sonrası olağanüstü toplanıyor
NATO, İdlib'deki saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine cuma günü olağanüstü toplanacağını açıkladı.
28.02.2020 10:34 | Son Güncelleme: 28.02.2020 10:34
NATO, İdlib'deki saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine cuma günü olağanüstü toplanacağını açıkladı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter'dan, Türkiye'nin talebi üzerine NATO'nun Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 4'üncü maddesinin işletildiğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com