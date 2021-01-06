NATO'dan ABD'deki olaylarla ilgili açıklama: Washington'daki görüntüler şoke edici

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin başkenti Washington'da göstericilerin Kongre binasını basmasının ardından açıklama yaptı. Washington'daki görüntülerin tedirgin edici olduğunu dile getiren Stoltenberg, demokratik seçimin sonucuna saygı duyulması gerektiğini ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin başkenti Washington'da göstericilerin barikatları aşarak Kongre binasına girmesi üzerine çıkan olaylar hakkında sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Stoltenberg, "Washington'daki görüntüler şoke edici. Demokratik seçimin sonucuna saygı gösterilmeli." ifadesini kullandı.

BARİKATLAR AŞILARAK KONGRE BİNASINA GİRİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyenler, 3 Kasım 2020'de yapılan seçimlerin sonuçlarının resmileştirileceği Kongre oturumunu protesto amacıyla barikatları aşarak Kongre binasına girmişti. Başkent Washington'da göstericilerin Kongre binasına girmesiyle başlayan şiddet olayları üzerine "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.

TRUMP ULUSAL MUHAFIZLARA TALİMAT VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Muhafızlara, Kongre binası önündeki olaylara müdahale etmeleri için talimat verdi. Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan Donald Trump'ın talimatı üzerine Ulusal Muhafızlar diğer federal koruma birlikleri ile Kongre binasına gidiyorlar. Başkan Trump'ın şiddete karşı itidal çağrısını yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

WASHİNGTON'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Washington'da Trump taraftarlarının Kongre binasına girmeye çalışması üzerine tüm oturumlara ara verilerek binanın kapıları kilitlendi. Washington D.C. Belediye Başkanı, akşam 18.00'den sabah 06.00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Kongre polisi Temsilciler Meclisi'ndeki vekillere koltuklarının altındaki gaz maskelerini hazır bulundurmalarını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı