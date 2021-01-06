NATO'dan ABD'deki olaylarla ilgili açıklama: Washington'daki görüntüler şoke edici
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

NATO'dan ABD'deki olaylarla ilgili açıklama: Washington'daki görüntüler şoke edici

06.01.2021 23:55 | Son Güncelleme: 07.01.2021 00:40

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin başkenti Washington'da göstericilerin Kongre binasını basmasının ardından açıklama yaptı. Washington'daki görüntülerin tedirgin edici olduğunu dile getiren Stoltenberg, demokratik seçimin sonucuna saygı duyulması gerektiğini ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin başkenti Washington'da göstericilerin barikatları aşarak Kongre binasına girmesi üzerine çıkan olaylar hakkında sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Stoltenberg, "Washington'daki görüntüler şoke edici. Demokratik seçimin sonucuna saygı gösterilmeli." ifadesini kullandı.

BARİKATLAR AŞILARAK KONGRE BİNASINA GİRİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyenler, 3 Kasım 2020'de yapılan seçimlerin sonuçlarının resmileştirileceği Kongre oturumunu protesto amacıyla barikatları aşarak Kongre binasına girmişti. Başkent Washington'da göstericilerin Kongre binasına girmesiyle başlayan şiddet olayları üzerine "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.

TRUMP ULUSAL MUHAFIZLARA TALİMAT VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Muhafızlara, Kongre binası önündeki olaylara müdahale etmeleri için talimat verdi. Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan Donald Trump'ın talimatı üzerine Ulusal Muhafızlar diğer federal koruma birlikleri ile Kongre binasına gidiyorlar. Başkan Trump'ın şiddete karşı itidal çağrısını yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

WASHİNGTON'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Washington'da Trump taraftarlarının Kongre binasına girmeye çalışması üzerine tüm oturumlara ara verilerek binanın kapıları kilitlendi. Washington D.C. Belediye Başkanı, akşam 18.00'den sabah 06.00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Kongre polisi Temsilciler Meclisi'ndeki vekillere koltuklarının altındaki gaz maskelerini hazır bulundurmalarını istedi.

NATO'dan ABD'deki olaylarla ilgili açıklama: Washington'daki görüntüler şoke edici

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
SELO: Yiyin birbiriniz lavuklar
Cevap Yaz Yayından Kaldır
LEBLEBİ ÇEKİRDEK PARASI: allah daha beter etsin sabaha kadar inşallh ortalık düzelmez paraları hazırladım düşmüşken dolar alacağım
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Enis Arıkan Seren Serengil
Spor Arda Turan Samet Aybaba Mesut Bakkal Cüneyt Çakır Fırat Aydınus
Tüm Haberler Ocak Bursa Çocuk Kongre
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: NATO'dan ABD'deki olaylarla ilgili açıklama: Washington'daki görüntüler şoke edici - Haberler Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 01:02:20. #1.14#
title