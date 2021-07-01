NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile görüştü
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile görüştü

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile görüştü
Anadolu Ajansı / Agim Sulaj - Haberler | Güncel

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kosova ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani-Sadriu ile bir araya geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kosova ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani-Sadriu ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Osmani Stoltenberg'e Kuzey Atlantik İttifakının Kosova'nın özgürlüğündeki kararlı rolü, Kosova Gücü (KFOR) birlikleri aracılığıyla barışçıl ve güvenli bir ortama yapılan katkısı ve KFOR'un Kosova Güvenlik Gücü'ne (FSK) verdiği eğitim desteğinden dolayı teşekkür etti.

Osmani, FSK'nın orduya geçiş sürecinin, NATO'nun bir parçası olmaya layık olacak şekilde İttifakın standartlarına uygun olarak yürütüldüğünü kaydetti.

Kosova'nın geleceğinin Avrupa Birliği, NATO ve Birleşmiş Milletler'de olduğunu ifade eden Osmani, "NATO'ya üye olmak için özveriyle çalışıyoruz. Bu örgütün, Kosova'yı tanımayan NATO üyeleri de dahil desteğine ihtiyacımız var." dedi.

Görüşmede, Rusya'nın Balkanlar'daki etkisine yönelik tehlikeye de dikkati çeken Osmani, Kosova'nın İttifak'a üyeliğinin önemini vurguladı.

Bu arada, Stoltenberg, Osmani ile görüşmesi öncesinde KFOR'un başkent Priştine'deki merkezini ziyaret etti, burada komutan Franco Federici ile bir araya geldi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti ile de görüşen Stoltenberg'in, Sırp Listesi Başkanı ve Topluluklar ve Geri Dönüş Bakanı Goran Rakic ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile görüştü
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile görüştü
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile görüştü
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Agim Sulaj

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