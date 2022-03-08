NATO'dan skandal paylaşım! Ukraynalı askerin kamuflajının üzerindeki Nazizm detayı gözlerden kaçmadı

Rusya- Ukrayna savaşının devam ettiği şu günlerde NATO, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. NATO, bu paylaşımda bir skandala imza attı.

"KADINLAR ÖZGÜR VE EŞİT YAŞAMALI"

NATO'nun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bütün kadınlar özgür ve eşit yaşamalı. Bu Kadınlar Günü'nde kalbimiz Ukraynalı kadınların yanında. Onların dayanıklılığı, direnci ve kuvveti, Ukrayna ulusunun ruhunu simgeliyor." ifadelerine yer verildi.

"KARA GÜNEŞ" SEMBOLLÜ ASKERİ PAYLAŞTILAR

Ancak bu paylaşımda Ukraynalı kadın askerin üzerinde bulunan sembol dikkat çekti. NATO'nun paylaştığı kadının üzerinde Nazizm sembolü olan "Kara Güneş" yer alıyor. Skandal detay dikkatli gözlerden kaçmadı.

KARA GÜNEŞ SEMBOLÜ NEDİR?

Kara Güneş (Schwarze Sonne) bir Nazi sembolü ve bir tür güneş çarkıdır. Neo-Naziler ve bazı okültist altkültürler tarafından, Satanizm gibi, Nazi Almanyası sonrası bağlamında kullanılmıştı.

Kara Güneş