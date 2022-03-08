NATO'dan skandal paylaşım! Ukraynalı askerin kamuflajının üzerindeki Nazizm detayı gözlerden kaçmadı - Haberler

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NATO'dan skandal paylaşım! Ukraynalı askerin kamuflajının üzerindeki Nazizm detayı gözlerden kaçmadı

Haberler.com - Servet Uzun - Dünya
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Rusya-Ukrayna savaşında 13 günün sonunda NATO'dan Ukrayna askerli 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü paylaşımı geldi. NATO'nun yaptığı skandal paylaşımda, Ukraynalı askerin kamuflajında "Kara Güneş" yani Nazizm sembolünün olduğu görüldü.

Rusya- Ukrayna savaşının devam ettiği şu günlerde NATO, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. NATO, bu paylaşımda bir skandala imza attı.

NATO'nun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bütün kadınlar özgür ve eşit yaşamalı. Bu Kadınlar Günü'nde kalbimiz Ukraynalı kadınların yanında. Onların dayanıklılığı, direnci ve kuvveti, Ukrayna ulusunun ruhunu simgeliyor." ifadelerine yer verildi.

Ancak bu paylaşımda Ukraynalı kadın askerin üzerinde bulunan sembol dikkat çekti. NATO'nun paylaştığı kadının üzerinde Nazizm sembolü olan "Kara Güneş" yer alıyor. Skandal detay dikkatli gözlerden kaçmadı.

NATO'dan skandal paylaşım! Nazizm detayı gözlerden kaçmadı

Kara Güneş (Schwarze Sonne) bir Nazi sembolü ve bir tür güneş çarkıdır. Neo-Naziler ve bazı okültist altkültürler tarafından, Satanizm gibi, Nazi Almanyası sonrası bağlamında kullanılmıştı.

NATO'dan skandal paylaşım! Nazizm detayı gözlerden kaçmadıKara Güneş

NATO'dan skandal paylaşım! Nazizm detayı gözlerden kaçmadı

Servet Uzun
Servet Uzun
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