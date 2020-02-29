NATO'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile dayanışma içindeyiz, ne yapabileceğimize bakıyoruz
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İdlib konusu için yaptığı açıklamada "Rusya ve Esad rejimine saldırıları durdurma ve uluslararası hukuka uyma çağrısı yapıyoruz" dedi.
29.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 29.02.2020 11:36
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İdlib konusu için yaptığı açıklamada "Rusya ve Esad rejimine saldırıları durdurma ve uluslararası hukuka uyma çağrısı yapıyoruz" dedi
Kaynak: Euronews.com