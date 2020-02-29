: NATO'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile dayanışma içindeyiz, ne yapabileceğimize bakıyoruz

29.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 29.02.2020 11:36

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İdlib konusu için yaptığı açıklamada "Rusya ve Esad rejimine saldırıları durdurma ve uluslararası hukuka uyma çağrısı yapıyoruz" dedi

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