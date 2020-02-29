NATO'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile dayanışma içindeyiz, ne yapabileceğimize bakıyoruz
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NATO'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile dayanışma içindeyiz, ne yapabileceğimize bakıyoruz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İdlib konusu için yaptığı açıklamada "Rusya ve Esad rejimine saldırıları durdurma ve uluslararası hukuka uyma çağrısı yapıyoruz" dedi.

29.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 29.02.2020 11:36

NATO Genel Sekreteri konusu için yaptığı açıklamada " ve Esad rejimine saldırıları durdurma ve uluslararası hukuka uyma çağrısı yapıyoruz" dedi

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: NATO'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile dayanışma içindeyiz, ne yapabileceğimize bakıyoruz
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