NATO'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna teşekkürü - Haberler
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NATO'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna teşekkürü

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Dünya
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NATO, Rusya ve Ukrayna arasındaki krizde arabulucuk görevi üstlenmek adına Ukrayna'da üst düzey temaslar gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasındaki krize çözüm bulmak adına Ukrayna'ya gitmişti. Ülkede üst düzey temaslar gerçekleştiren Erdoğan'a NATO'dan da teşekkür gecikmedi.

"DESTEĞİ VE KİŞİSEL ÇABALARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Rusya-Ukrayna krizine siyasi çözüm için desteği ve kişisel çabalarından dolayı teşekkür ettiğini söyledi.

NATO'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna teşekkürü

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nato, Dünya, Güncel, Haber

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