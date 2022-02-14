Nathan Drake Fortnite Evrenine Adım Atmaya Hazırlanıyor!

Uncharted filmi öncesinde Chloe Frazer ve Nathan Drake Fortnite adasına konuk olacak sıradaki isimler oldular!

Oyun dünyasının en sevilen serilerinden olan Uncharted yakın bir zamanda ilk beyaz perde macerasına başlamaya da hazırlanıyor. Başrolünde Spider-Man olarak da tanıdığımız genç ve yetenekli oyuncu Tom Holland'ın yer alacağı Uncharted filmi için artık sayılı günler kalmış vaziyette. 18 Şubat'ta izleyici karşısına çıkacak film öncesinde ise Fortnite cephesinden serinin hayranlarını heyecanlandıracak bazı gizemli ipuçları geldi. Resmi internet sitesi üzerinden bir hazine avı başlatan Fortnite oyunculardan 14 karakterlik gizemli şifreyi bularak sürprizi açığa çıkartmalarını istedi.

Kısa sürede çözülen şifrenin ardından ise bu videonun linki çıktı. Video sevilen Uncharted karakterleri Nathan Drake ve Chloe Frazer'ın Fortnite adasına konuk olacaklarını gösteriyordu! Fortnite adasına ayak basmaya hazırlanan karakterlerimiz iki farklı kostüme sahip olacaklar. Bunlardan biri karakterlerin oyundaki halinden esinlenirken diğeri ise filmdeki hallerinden modellenmiş durumda.

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Oyuncuları daha şimdiden bir hayli heyecanlandırmış olan bu Fornite ve Uncharted işbirliği 17 Şubat günü başlayacak. Bu işbirliği çerçevesinde bizleri nelerin beklediğini henüz resmi olarak bilemiyoruz ancak fragmanda gördüğümüz kostümlerin yanı sıra bir de uçak şeklinde planör dikkat çekiyor. Bu planör haricinde karakterlerin setini tamamlayacak kazmalar, sırt süsleri, emote ve spreyler de oyuncular ile buluşabilir. Uncharted esintileri taşıyacak heyecanlı mı heyecanlı bir sınırlı süreli etkinlik ya da oyun modu görüp görmeyeceğimizi ise zaman 17 Şubat tarihinde göreceğiz.

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