Nasipse Olur filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Nasipse Olur konusu nedir? Nasipse Olur oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Selahattin Sancaklı'nın yaptığı Nasipse Olur filmi oyuncuları kimler? Nasipse Olur filmi konusu nedir? Nasipse Olur filmi nerede çekildi? Nasipse Olur hangi kanalda yayınlanacak? Show TV'de saat kaçta başlıyor?

Nasipse Olur filmi oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken yapım, Selahattin Sancaklı yönetmenliğinde çekildi. Sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği film nerede çekildi? Nasipse Olur filmi tüm detayları ile haberimizde.

NASİPSE OLUR FİLMİ HANGİ KANALDA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Nasipse olur filmi bugün akşam yani 29 Ekim 2020 Perşembe akşamı saat 20:00 'da Show TV ekranlarına gelecek. Akşam saat 8'de bu filmi izleyebilirsiniz. Film TV'de ilk kez yayınlanacaktır. Aynıca kaçıranlar için 22:30 'da tekrarı yayınlanacak.

NASİPSE OLUR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Günfer, geçimini pastacılık yaparak sağlayan genç bir kadındır. Babasının vefatından sonra büyük bir yıkıma uğrayan Günfer, tek başına hayat mücadelesi vermeye çalışır. Başına gelen felaketlere karşı direnen Günfer'in hayatı, mahallenin zengin çocuğu Gökhan ile yollarının kesişmesi ile bambaşka bir hal alır.

NASİPSE OLUR FİLMİ OYUNCU KADROSU

Algı Eke

Burak Sevinç

Nur Sürer

Erdem Baş

Ünal Yeter