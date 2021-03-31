Nasip Kısmet grubu, mini albümleriyle uluslararası müzik piyasasına adım attı

Arif Erdem Ocak tarafından Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de kurulan Nasip Kısmet grubu geçtiğimiz cuma şehrin en önemli konser salonlarından Trip'te çevrimiçi tanıtım konseri vererek 3 şarkıdan oluşan mini albümlerini dijital platformlar aracılığı ile piyasaya sundu.

Nasip Kısmet, 2000'lerin ikinci yarısında büyük başarı elde eden Seksendört grubunun kurucu ve şarkı yazarlarından, Arif Erdem Ocak'ın fikriyle uluslararası bir proje olarak 2019 yılında ortaya çıktı. 2010'larda Budapeşte'ye taşındıktan sonra kendine has gitar tekniği ve vokal tarzıyla Türk Halk Müziğinin kadim örneklerinden modern türkülerine kadar geniş bir yelpazeyi yorumlayan Arif, kısa zamanda Macaristan müzik piyasasında kendine saygın bir yer edindi.

2015 yılında Seksendört ile yollarını ayırarak tamamen solo projelerine odaklanan Arif, 2018 yılından beri tasarladığı Nasip Kısmet grubunu 2019 yılında hayata geçirdi.

PERFORMANSLARI İLGİ GÖRDÜ

Türkiye'nin en ünlü Caz davulcularından Cem Aksel'in Budapeşte'ye gelmesiyle hayat bulan ve çoğu yerel müzisyenlerden oluşan Nasip Kısmet, canlı performanslarıyla kısa sürede oldukça ilgi gördü. Nasip Kısmet grubu, canlı konserler repertuvarından birkaç klasiği kaydetmek amacıyla davulda Cem Aksel; saksafon ve klarnette Türk müziğine aşina, ünlü sanatçı Karsu için de çalan Dániel Mester ve bas gitarda Márton Eged ile birlikte stüdyoya girdi.

3 PARÇA İLE PİYASAYA ÇIKTILAR

Nasip Kısmet'e ilerleyen süreçte özellikle konserlerde davulda Dávid Szego ve perküsyonda Tomi Smuk, yardımcı vokallerde de Derya Ocak katıldı ve grup böylece son halini almış oldu. 2020 yazında Mom-Kult, Szimpla Kert, Ellatohaz ve Opus Jazz Club gibi Budapeşte'nin önde gelen mekanlarında kalabalık konserler veren Nasip Kısmet, 26 Mart 2021 tarihinde kısa çaları ile tüm dijital platformlarda yerini aldı. Sözlerinin Yunus Emre'ye ait olduğu 'Yalancı Dünyaya Konup Göçenler', Malatya yöresine ait 'Bir Ay Doğar' ve Kul Aşık'ın sözleriyle 'Yarim Senden Ayrılalı' olmak üzere 3 parçadan oluşan kısa-çalar bir caz-füzyon ve psikedelik müzik türü olarak piyasaya çıktı.

Nasip Kısmet çıkacak ilk albümlerinin kayıtları için de önümüzdeki haftalarda tekrar stüdyoya girmeye hazırlanıyor.