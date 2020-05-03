"Nasıl yapıldığını görmem yetti" dedi, 1400 maske üretti

"Nasıl yapıldığını görmem yetti" dedi, 1400 maske üretti 10 parmağında 10 marifet olan memur evinde maske üretmeye başladı Resim, ahşap oymacılığı, alçı, kaynak işleri ve deri işçiliği yapan Bülent Akkuş, sağlıkçılar için evinde maske üretiyor Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olan ve...

"Nasıl yapıldığını görmem yetti" dedi, 1400 maske üretti

10 parmağında 10 marifet olan memur evinde maske üretmeye başladı

Resim, ahşap oymacılığı, alçı, kaynak işleri ve deri işçiliği yapan Bülent Akkuş, sağlıkçılar için evinde maske üretiyor

KAYSERİ - Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olan ve hobi olarak resim, ahşap oymacılığı, kaynak işleri, alçı ve deri işçiliği yapan iki çocuk babası Bülent Akkuş, terzilikle ilgili daha önce hiç tecrübesi olmadığını söyleyerek, "Bir defa görmem yetti" dedi ve evinde sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı.

Korona virüs salgını nedeniyle maske temini konusunda toplumun hemen hemen her kesiminden sağlıkçılara destek veriliyor. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü de Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğretmenlerin de desteği ile günde 30 bin adet maske üretmeye başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan iki çocuk babası Bülent Akkuş da, Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesi'ndeki maske yapımını görerek, daha önce hiç tecrübesi olmayan terzilik mesleğinde makinenin başına oturarak evinde maske üretmeye başladı.

Hobi olarak kara kalem resim, ahşap oymacılığı, alçı işleri, baba mesleği olan kaynak işleri ile deri işçiliği yapan Bülent Akkuş, "Bu tür işlerin hepsini hobi olarak yapıyorum. Bir işi yapabilmem için sadece görmem yeterli" dedi. Korona virüs salgını ile maske üretimlerinin olduğunu ve bu yönde çalışma yapmaya karar verdiğini söyleyen Akkuş, "Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde bu işin nasıl yapıldığını görmem yeterli oldu. Ben de sağlık çalışanlarına destek vermek için evimde makinenin başına geçerek maske üretmeye başladım. Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde dikime hazırlanan malzemeler bana geliyor ben de evde 3 dakikada bir maske üretiyorum. Şu ana kadar bin 400 adet maske ürettim ve teslime hazır hale getirdim" diye konuştu.

Daha çok kara kalem resim yapmayı sevdiğini söyleyen Bülent Akkuş, "Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un Kayseri'yi ziyaret edeceğini duydum. Kendisine hediye etmek için akşam oturdum ve kara kalem çalışması yaptım. Ertesi gün Milli Eğitim Müdürümüz Celalettin Ekinci'nin de desteği ile Sayın Bakanımıza, kendisinin kara kalem resmini hediye ettim" ifadesinde bulundu.

Kaynak: İHA