Nasa, Türk Öğrencinin Makalesini Yayımladı

Gebze Yücel Boru Fen Lisesi öğrenicisi Derya Karadeniz'in yazdığı Oberon" isimli makale, Amerika Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın web sitesinde yayınlandı.

Gebze Yücel Boru Fen Lisesi öğrenicisi Derya Karadeniz'in yazdığı Oberon" isimli makale, Amerika Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın web sitesinde yayınlandı.

Gebze Yücel Boru Fen Lisesi öğrencisi Derya Karadeniz, NASA'nın tüm dünya öğrencilerine yönelik düzenlediği yarışmaya katıldı. Yarışma kapsamışında yazdığı makale NASA' nın web sitesinde makalesi yayımlanmaya hak kazanan isimlerden biri oldu. Oberon isimli makaleyi yazma gerekçesini bilim dünyasında da sıkça tartışılan ve günlük hayatımıza etkileri görülen iklim değişikliği.

Müdürü İsmail Boğa, "NASA tarafından tüm dünyada lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen "Bir Günlük Bilim İnsanı (Scientist for a Day) Makale Yarışması'nda NASA'nın web sitesinde yayınlanmak üzere seçilen dört makaleden birisi Yücel Boru Fen Lisesi öğrencimiz Derya Karadeniz ve emeği geçen Müdür Yardımcısı Arif Dülger'i tebrik ederim" açıklamasını yaptı.

Derya Karadeniz yarışma sürecini "Yarışmanın adı 'Bir Günlük Bilim İnsanı'. Uluslararası olarak bütün dünyada düzenleniyor. Ben de bu yarışmayı okulumuz aracılığıyla gördüm ve bu yarışmaya bir makale yazıp göndermeyi istedim. Yarışmanın sonucunda makalem NASA'ya gönderilecek makaleler arasında seçildi. NASA'nın web sitesinde yayınlandı. Bu hepimizi çok mutlu etti. Benim için çok sevindirici bir haber oldu" şekilde anlattı.

Oberon Nedir?

Oberon, Uranüs'ün önemli uydularının en dışta olanıdır. Ortalama 760 km çapıyla Uranüs'ün ikinci en büyük uydusudur.

Kaynak: Space Mag Türkiye