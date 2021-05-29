NASA tarih verdi ve açıkladı: Dev asteroit Dünya'ya yaklaşıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

NASA tarih verdi ve açıkladı: Dev asteroit Dünya'ya yaklaşıyor

NASA tarih verdi ve açıkladı: Dev asteroit Dünya'ya yaklaşıyor
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Yaşam

NASA, Dünya'nın yakınından geçeceği tahmin edilen asteroit hakkında bilgilendirmede bulundu. Eyfel Kulesi'nden büyük olduğu belirtilen asteroidin, hızla Dünya'ya doğru yaklaştığı öğrenildi.

NASA, bilim dünyasının merakla takip ettiği asteroit hakkındaki gelişmeleri duyurdu. NASA tarafından "Potansiyel olarak" sınıflandırılan asteroidin Dünya'nın çok yakınından geçeceği öğrenildi.

EYFEL KULESİ'NDEN BÜYÜK

Bilim dünyasından aktarılan bilgilere göre 20 kat daha hızlı hareket eden asteroidin Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'nden büyük olabileceği tahmin ediliyor.

NASA asteroidlerin sınıflandırmasını büyüklüğüne ve dünyaya olan uzaklığına göre yapıyor.

ASTEROİT NEDİR?

Asteroit, yörüngeleri çoğunlukla Mars ile Jüpiter gezegenleri arasında kalan gökcisimleridir. Haziran 2014 itibarıyla Küçük Gezegen Merkezi tarafından iç ve dış Güneş Sistemi'nde 1 milyonun üzerinde cisim tanımlanmıştır. Uydusu olan asteroitler de mevcuttur.

- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Varank Adnan Menderes Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Hülya Avşar İlker Kaleli Acun Ilıcalı
Spor Şenol Güneş Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
NASA tarih verdi ve açıkladı: Dev asteroit Dünya'ya yaklaşıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.05.2021 20:43:59. #1.11#

title