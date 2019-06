NASA'dan Yabancı Yaşam Uyarısı: İnsanlar Diğer Gezegenleri Kirletti mi?

NASA, başka gezegenleri 60 yıldan daha fazla bir süredir araştırıyor ve bu araştırmaların başlangıcından beri uzay ajansı, diğer gezegenleri kirletmemek için çok sıkı kurallar takip ediyor. Ancak NASA'da çalışan bir araştırmacı, uzay ajansının Mars gibi diğer gezegenlerdeki yaşam arayışının, onları araştıran araçlar tarafından engellenebileceğini söylüyor.

NASA Jet İtim Laboratuvarı'ndaki (JPL) araştırmacılardan biri olan Profesör Mark Schneegurt, uzay ajansının diğer gezegenleri kirletmemek için aldığı önemleri açıkladı. Express.co.uk adlı siteye, "NASA, uzay araçlarındaki ve onların parçalarındaki biyolojik yükü nasıl azaltacağını sürekli düşünüyor" dedi.

Profesör Schneegurt'a göre NASA, genellikle uzay araçlarını yüksek ısılara koyarak ya da farklı kimyasallar kullanarak araçlardaki mikroskobik yaşamı öldürmeye çalışıyor. NASA, uzay aracının montajının yapıldığı odaları temizliyor ve odalardaki havayı sürekli filtreliyor. Ayrıca odalara giren kişilerin, vücutlarındaki bakterilerin uzay aracına geçmesini önlemek için özel bir kıyafet giymesi gerekiyor.

Ancak ne kadar test yapılsa ve önlem alınmaya çalışılsa da bazı bakterilerin uzay aracı üzerinde kalması kaçınılmaz. Profesör Schneegurt, "yüksek temizlik masrafları ve görev başarısı arasındaki dengenin sağlanması gerektiğini söyledi ve ekledi: "NASA'nın çalışmaları, hayatın limitlerinin ne olduğunu görmemize yardımcı oluyor."

Profesör, "Hayatın limitlerini belirleyerek NASA, uzay aracı yollanan gezegenlerin ne büyüklüklerde tehditlerle karşı karşıya olduğunu hesaplamaya çalışıyor" dedi.

Dış uzayın, kesinlikle yaşamı desteklemeyen şartları göz önünde bulundurulduğu zaman, insanların diğer gezegenleri nasıl keşfedeceği merak uyandıran bir konu. Ancak NASA insanların yine de diğer gezegenleri kirletebileceğini söylüyor. Bunu şu şekilde açıklıyor:

"Uzay, hayvanların veya başka yaşam formlarının yaşayamadığı bir yer olsa da durum bazı bakteriler ve diğer mikroskobik yaşam formları için böyle değil. Bu bakteriler, oldukça zor şartlardaki ortamlarda hayatta kalabiliyor. Bu yaşam formlarına, böyle uç şartlardaki yerlerde hayatta kalabildikleri için 'extremophiles' adı veriliyor ve hatta bazı 'extremophiles' türlerinin en optimal şekilde gelişmesi için bu uç şartlara ihtiyaç var. Eğer araçlarımızı sterilize etmek istiyorsak onları genellikle fırınlarda ısıtıyoruz. Bu fırınlardaki sıcaklıklar oldukça yüksek. Dünya'da bu sıcaklıklarda yaşayan hatta gelişmeye devam eden organizmalar mevcut. Ancak onlara oldukça nadir rastlanılıyor."

NASA için başka gezegenleri kirletmek, gittikçe büyüyen bir sorun. Profesör Schneegurt da aynı fikirde. Proföser Scheegurt, Exprss.co.uk'e "İnsanlar bize, 'Mars'ta yaşam var mı' diye sorduklarında onlara 'Evet' diyoruz. Mars'ta kesinlikle yaşam var çünkü yaşamı Dünya'dan biz getirdik" diyor.

Profesör, "Mars'a, mikroskobik yaşam getirdiğimiz kesinlikle doğru ancak soru şu: 'Bu organizmalar neredeler?' Onlar bizim yaşanabilir bulduğumuz alanlara yakınlar mı? Mars'ta yaşanabilir bulduğumuz bazı bölgeler var, bu bölgelerde su bulunabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle uzay araçlarını, bu tür bölgelerden uzak tutmaya çalışıyoruz" şeklinde bir açıklama yaptı.

Profesör, Mars'a insan yollandığı zaman her şeyin değişeceğine inandığını söyledi. Bunu şu şekilde açıkladı: "İnsanlar, mikro organizma üreten birer fabrikalara benziyor. Vücudumuz her an birçok biyolojik materyal döküyor ve sadece insan vücudunda yaşayabilen birçok bakteri türü var. Mars'a insanlar geldikten sonra, gezegenin eski saflığı bozulacak ve orada yaşam aramak çok daha zor hale gelecek. Ancak şu an, Mars'ın bu saf halini korumaya dikkat ediyoruz çünkü Mars'ın bilimsel değerini biliyoruz ve bunu kaybetmek istemiyoruz."