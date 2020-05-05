NASA'dan Türk Çifte Kilit Görev
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

NASA'dan Türk Çifte Kilit Görev

NASA'dan Türk Çifte Kilit Görev
05.05.2020 23:44 | Son Güncelleme: 05.05.2020 23:44

NASA, global havacılık-uzay ve ulusal güvenlik şirketi Sierra Nevada Corporation'a (SNC) mürettebat modülü teknolojisini üretme görevini verdi.

NASA, global havacılık-uzay ve ulusal güvenlik şirketi Sierra Nevada Corporation'a (SNC) mürettebat modülü teknolojisini üretme görevini verdi. Forbes'in en zengin 100 Türk listesinde yer alan Eren ve Fatih Özmen tarafından kurulan SNC, İnsan İniş Sistemi (HLS) programı için kilit öneme sahip olan mürettebat modülü teknolojisini üretecek.

İnsan İniş Sistemi programı, NASA'nın ay keşfi için geliştirmiş olduğu Artemis programında kritik bir öneme sahip. Eren ve Fatih Özmen tarafından kurulan SNC firması ise mürettebat modülü teknolojisi için NASA NextStep-2 İnsan İniş Sistemi için görevlendirilen Dynetics Corporation firmasıyla birlikte çalışmaları yürütecek.

Türk Çift NASA'nın Artemis Görevine Seçildi

Yeni bilimsel verileri ve kaynakları sağlamak aynı zamanda da Mars görevleri için Ay'da sahip olunacak tecrübelerin kullanılması amacıyla hazırlanan İnsan İniş Sistemi programı için mürettebat modül teknolojisini üretecek olan SNC firmasının sahiplerinden birisi ve başkanı olan Eren Özmen, firmanın 450'den fazla uzay görevi gerçekleştirdiğini, Artemis görevinde yer almaktan büyük bir heyecan duyduklarını ifade etti.

SNC firmasının, Artemis görevinde mürettebat modülünün sistem entegrasyonu, insan derecelendirmesi, güvenlik ve görev güvencesinden sorumlu olduğu belirtildi. Firmanın, dört astronotun uzayda yaşaması için gerekli ortamı sağlayan şişirilebilir kapsül LIFE (Hayat)TM prototipini geliştirdiği, mürettebat değerlendirmesi ve testleri için HLS test parçası geliştirmek için çalışmalarda bulunacağı ifade edildi. SNC firması tarafından kurulan, Kolorado'da bulunan dünya standartlarında olan görev kontrol merkezinin yörünge üstü operasyonların gerçekleştirilebilmesi için imkân sunduğu, SNC firmasının NASA için çalışmalarını bu tesiste yürüteceği de söylendi.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi Haber
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi
Meteoroloji'den 15 kentimiz için ani sel ve su baskını uyarısı Haber
Meteoroloji'den 15 kentimiz için ani sel ve su baskını uyarısı
Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında seyirde görülebilecek kısmi bir artış var Haber
Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında seyirde görülebilecek kısmi bir artış var
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Haber
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü Haber
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü
Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı Haber
Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip ediyor
Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip ediyor
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen 'monoklonal antikor' geliştirdi
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Önce silahla vurulan sonra araçta yakılarak öldürülen kişinin katil zanlısı suçunu itiraf etti
Önce silahla vurulan sonra araçta yakılarak öldürülen kişinin katil zanlısı suçunu itiraf etti
Suriye ekonomisinin yüzde 60'ını elinde bulunduran kuzen, Esed'e meydan okudu
Suriye ekonomisinin yüzde 60'ını elinde bulunduran kuzen, Esed'e meydan okudu
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı
Birleşik Arap Emirlikleri'nde 48 katlı gökdelende çıkan yangın söndürüldü
Birleşik Arap Emirlikleri'nde 48 katlı gökdelende çıkan yangın söndürüldü
Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu
Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu
Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti
Libya İçişleri Bakanı, Esed rejimi ve Hafter'in uyuşturucu ticaretinde iş birliği yaptığını iddia etti
Libya İçişleri Bakanı, Esed rejimi ve Hafter'in uyuşturucu ticaretinde iş birliği yaptığını iddia etti
TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin geleceğiyle ilgili kararı yarın açıklayacak
TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin geleceğiyle ilgili kararı yarın açıklayacak
Akdeniz'de meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 7 şehrimize tsunami uyarısı
Akdeniz'de meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 7 şehrimize tsunami uyarısı
Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor
Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor
Fahrettin Altun'dan Erdoğan'ı hedef alan köşe yazısına sert tepki: Hastalıklı zihniyet
Fahrettin Altun'dan Erdoğan'ı hedef alan köşe yazısına sert tepki: Hastalıklı zihniyet
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Ankaragücü'nde, bir futbolcuya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Ankaragücü'nde, bir futbolcuya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
1 buçuk yaşındaki bebek, annesinin 3 bin liralık tek taş yüzüğünü yuttu
1 buçuk yaşındaki bebek, annesinin 3 bin liralık tek taş yüzüğünü yuttu
Yükselişini sürdüren gram altın 388 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren gram altın 388 liradan işlem görüyor
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim
Uluslararası basın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını gözler önüne seriyor
Uluslararası basın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını gözler önüne seriyor
Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti
Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti
Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi
Kayseri'de apartman görevlisi, tartıştığı su tesisatçısını pompalı tüfekle vurdu
Kayseri'de apartman görevlisi, tartıştığı su tesisatçısını pompalı tüfekle vurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Irrfan Khan Ajda Pekkan Bülent Ersoy Gülşen Yüksel
Spor Arda Turan Ersun Yanal Loris Karius Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Ankara Futbol Haziran
Şu an buradasınız: NASA'dan Türk Çifte Kilit Görev - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 00:10:25. #1.15#
title