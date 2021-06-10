Kısmi güneş tutulması başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kısmi güneş tutulması başladı

Kısmi güneş tutulması başladı
Haberler.com / Bilal Çığrım - Haberler | Güncel

Dünyada bir çok insanın heyecanla beklediği doğa olaylarından güneş tutulması kuzey yarım kürede başladı. NASA tarafından yapılan açıklamada, "Bazı yerlerde izleyiciler Ay'ın etrafındaki bu yüzüğü göremeyecekler. Bunun yerine kısmi bir güneş tutulması yaşayacaklar" denildi.

Kısmi güneş tutulması ile ilgili bilgilendirme yapan NASA, "Bu, Güneş, Ay ve Dünya tam olarak hizalanmadığında olur. Güneş, yüzeyinin sadece bir kısmında koyu bir gölgeye sahip gibi görünecektir. Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusu ve kuzey Alaska'nın bazı bölgelerindeki izleyiciler, 10 Haziran'da Kanada'nın çoğu ve Karayipler, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'nın bazı bölümleriyle birlikte kısmi bir güneş tutulması görecekler" ifadesini kullandı.

NERELERDEN GÖRÜLECEK?

NASA, açıklamasının devamında, "Amerika Birleşik Devletleri'nde, parçalı tutulma Güneydoğu, Kuzeydoğu, Ortabatı ve Kuzey Alaska'nın bazı kısımlarında görülebilecek. Bu konumların çoğunda tutulma, gün doğumundan önce, sırasında ve güneş doğduktan kısa bir süre sonra gerçekleşecek. Bu, izleyicilerin tutulmayı görebilmeleri için gün doğumu sırasında ufku net bir şekilde görmeleri gerektiği anlamına gelir" dedi.

Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 175 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 175 milyonu geçti
Bilal Çığrım
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Meral Akşener Veysel Eroğlu Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel Hasibe Eren Sarp Akkaya Kerimcan Durmaz
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Merih Demiral Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kısmi güneş tutulması başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 15:49:10. #1.14#

title