NASA, dünya dışındaki gezegenlerde yaşama ilişkin analiz yapması için 24 ilahiyatçıyı işe alacak

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi, dikkat çeken duyuru yaptı. Ortaya konulan çalışma ile diğer gezegenlerde uzaylı yaşamı bulunduğunda, insanların nasıl tepki vereceğini ve bu keşfin, tanrılar ve yaratılış hakkındaki fikirleri nasıl etkileyebileceğini değerlendirmek istendi.

24 İLAHİYATÇI ARANIYOR

Din insanlarından yardım isteyen NASA, farklı dinler ve mezhepler hakkında çalışma yapan 24 ilahiyatçıyı işe alacağını açıkladı. Bunun için 2014 yılında 1,1 milyon dolar hibe verilen New Jersey'deki Princeton Üniversitesi İlahiyat Araştırma Merkezi'ndeki (CTI) programda yer alacak 24 ilahiyatçı işe alınacak.

DÜNYA DIŞI YAŞAMA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR YAPACAKLAR

Din insanları, bu kapsamda kutsal kitaplardaki dünya dışı yaşama ilişkin anlatıları analiz edecek. CTI kuruluş amacını teologları, bilim insanlarını, akademisyenleri ve politika yapıcıları küresel kaygılar hakkında birlikte düşünmek ve kamuoyunu bilgilendirmek için bir araya getirmek olarak açıklıyor.

Olgun Kızıltepe olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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