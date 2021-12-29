NASA, dünya dışındaki gezegenlerde yaşama ilişkin analiz yapması için 24 ilahiyatçıyı işe alacak - Haberler
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NASA, dünya dışındaki gezegenlerde yaşama ilişkin analiz yapması için 24 ilahiyatçıyı işe alacak

NASA, dünya dışındaki gezegenlerde yaşama ilişkin analiz yapması için 24 ilahiyatçıyı işe alacak
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

NASA, dünya dışındaki gezegenlerde bir yaşam bulunduğunda insanların din noktasında nasıl bir düşünceye sahip olacağını araştırmak için 24 ilahiyatçıyı işe alacağını duyurdu. Çalışma için farklı dinler ve mezhepler hakkında çalışma yapan din insanları, dünya dışı yaşama ilişkin analizler çıkaracak.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi, dikkat çeken duyuru yaptı. Ortaya konulan çalışma ile diğer gezegenlerde uzaylı yaşamı bulunduğunda, insanların nasıl tepki vereceğini ve bu keşfin, tanrılar ve yaratılış hakkındaki fikirleri nasıl etkileyebileceğini değerlendirmek istendi.

24 İLAHİYATÇI ARANIYOR

Din insanlarından yardım isteyen NASA, farklı dinler ve mezhepler hakkında çalışma yapan 24 ilahiyatçıyı işe alacağını açıkladı. Bunun için 2014 yılında 1,1 milyon dolar hibe verilen New Jersey'deki Princeton Üniversitesi İlahiyat Araştırma Merkezi'ndeki (CTI) programda yer alacak 24 ilahiyatçı işe alınacak.

DÜNYA DIŞI YAŞAMA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR YAPACAKLAR

Din insanları, bu kapsamda kutsal kitaplardaki dünya dışı yaşama ilişkin anlatıları analiz edecek. CTI kuruluş amacını teologları, bilim insanlarını, akademisyenleri ve politika yapıcıları küresel kaygılar hakkında birlikte düşünmek ve kamuoyunu bilgilendirmek için bir araya getirmek olarak açıklıyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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Yorumlar (6)
ADANALI :nasa bence yaşanabilir bir gezegen buldu ama söylemiyorlar Cevap Yaz 0 6 Yayından Kaldır
TATE:Yakalanan her uzaylı NASA çalışanlarına kıbleyi sorunca mecbur kaldılar işe ilahiyatçı almaya :) Şaka bi yana, işe alacakları insanlardan nasıl bir proje düşünüyorlar anlamak mümkün... Fetöcülere kadro açıyorda olabilirler, gerçekten uzay dışı varlıklar İslamiyette nasıl karşılanıyor bunuda anlamak istiyor olabilirler... Dikkatle takip ediyoruz.... Cevap Yaz 9 8 Yayından Kaldır
Ömercan:Dinimize göre geçici olan bu dünya birde sonsuz kalacağımız öbür dünya vardır.Onu da anca ölünce görürsün bunlar nafile boş işler. Cevap Yaz 18 13 Yayından Kaldır
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