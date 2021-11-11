Naruto'nun Fortnite'a gelecek bir sonraki karakter olduğu doğrulandı

Epic Games'in oyunu Fortnite, bugün Twitter hesabından paylaştığı fotoğraf ile Naruto Shippuden iş birliğini ve çok yakında geleceğini duyurdu.

Fortnite'ın sekinci sezonun ikinci yarısında gelecek crossover kaplamaları artıyor. Geçtiğimiz günlerde Fortnite, Dune'un 2021 film uyarlamasından Paul Atreides ve Chani'yi, daha yakın zamanda ise popüler MOBA oyunu League of Legends'tan Arcane Jinx'i ekledi.

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Fortnite, duyuruyu resmi Twitter hesabından tek bir görsel ile yaptı. Paylaştığı görselde Fortnite ve Naruto Shippuden'in crossover'ını içeriyor. Fortnite ve Naruto Shippuden ortaklığı 16 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşecek.

Temmuz ayında yayılan bir sızıntıya göre, Shonen Jump dergisinin sahibi Shueisha, Epic Games ile anime crossover'ları üzerine çalışıyordu. Naruto'nun onayıyla, Bleach, Demon Slayer, Dragon Ball, My Hero Academia, One Piece ve daha fazlası dahil olmak üzere diğer büyük isim Shonen Jump mülkleri Fortnite'a gelmek için planlanabilir.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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