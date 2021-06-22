Narlıdere'nin 'Gece Pazarı' açılıyor!

Narlıdereli kadınları üretim sürecine dahil ederek ev ekonomilerine katkı sunmaya teşvik eden Narlıdere Belediyesi, Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi işbirliği ile 26 Haziran'da Gece Pazarı'nı açacak.

Sahilevleri Bakü Parkı'nda kurulacak olan stantlarda el emeği ürünler ve hediyelik eşyalar satışa sunulacak. Başkan Ali Engin "Tüm İzmirlileri, kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünlerini görmeye davet ediyoruz" dedi.

26 HAZİRAN'DA AÇILIYOR

Narlıdere Belediyesi ve Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi işbirliğinde kurulacak olangece pazarı açılışı Sahilevleri Bakü Parkı'nda gerçekleştirilecek.26 Haziran itibari ile her Cumartesi Sahilevleri Bakü Parkı Heykelinden başlayan koridorda, kadınların kendi ürettikleri gıda ve tekstil ürünleri ile hediyelik eşyalar satılacak. Altıevler Muhtarlığı önündeki alanda ise çiçek ve kitap satışları gerçekleştirilecek. Gece Pazarı saat 15.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

"HERKESİ BEKLİYORUZ"

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin "Kadınlarımızı üretim sürecine dahil etmeyi ve ürettiklerini kazanca dönüştürerek aile ekonomilerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Kadın Kooperatifimizin başarılı çalışmalarına yaz boyunca gece pazarını da ekliyoruz. Tüm İzmirlileri bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler