Narlıdere'de 2. 'Üretici Market' açıldı Narlıdere Belediyesi, ilçedeki kadınlara üretim ve istihdam imkanı sağlayan Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi bünyesinde, Huzur Mahallesi'nde satış mağazası ve kafeterya açtı, sosyal mesafe kuralları gözetildi.

Başkan Ali Engin "Tüm kadınlarımızı Kadın Kooperatifi çatısı altında toplanmaya davet ediyoruz. Birlikte kazanalım, birlikte büyüyelim" dedi.

İKİNCİ MARKET HUZUR MAHALLESİ'NDE

Narlıdereli kadınlara üretme ve ev ekonomilerine katkı sunma imkanı tanıyan Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi, Yukarıköy Meydanı'nın ardından, ikinci el emeği satış mağazası ve kafeteryayı Huzur Mahallesi'nde, belediyeye ait tesis içinde açtı. Tesiste, kadınlar tarafından üretilen ürünler ile onlarca üretici kooperatiflerden temin edilen gıda ürünlerinin satışı yapılacak. Kafeterya kısmı, Koronavirüs salgınının ardından hizmete girecek. Markette, 'İyi, Temiz, Adil Gıda' sloganıyla hareket eden Slow Food'a uygun ürünler satışa sunulacak.

Sosyal mesafe ve maske kuralları gözetilerek yapılan açılışa; Belediye Başkanı Ali Engin, eşi İlke Engin, Huzur Mahallesi Muhtarı Mehmet Sert, Slow Food Türkiye kurucularından Nedim Atilla, Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi Başkanı Asuman Karapança ile kooperatif yönetim kurulu, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı. Açılış kurdelesi de birlikte kesildi.

"VATANDAŞLARIMIZ İSTEMİŞTİ, BİZ YAPTIK"

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin "Çok zor günlerden geçiyoruz. Bu zor günleri dayanışma içinde atlatacağız. Kadın Kooperatifimizin marketi ve kafeteryası hem Narlıderemize hem Huzur Mahallemize hayırlı olsun. Seçim zamanında vatandaşlarımızın talebini, yerine getirmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Huzur Mahallesi muhtarı Mehmet Sert "Mahallemiz böyle bir tesisi uzun yıllardır bekliyordu. Nüfusumuz yaşlı olduğu için, mahallemizin öncelikli talepleri arasındaydı. Mahallemizin sosyal ve ticari hayatına büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu. Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi Başkanı Asuman Karapança da "Narlıdere Belediye Başkanımız Ali Engin'e ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler