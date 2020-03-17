Narkotik operasyonunda FETÖ izi çıktı, aramalarda İsrail malı silah ele geçirildi
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Bilkent Üniversitesi, 3. Sayfa

Narkotik operasyonunda FETÖ izi çıktı, aramalarda İsrail malı silah ele geçirildi

Ankara polisi Bilkent Üniversitesi'nde okuyan ve uyuşturucu tacirliği yaparak üniversite öğrencilerini zehirleyen şahsı düzenlediği operasyonla yakaladı.

17.03.2020 11:07 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:08
Narkotik operasyonunda FETÖ izi çıktı, aramalarda İsrail malı silah ele geçirildi

Ankara polisi Bilkent Üniversitesi'nde okuyan ve uyuşturucu tacirliği yaparak üniversite öğrencilerini zehirleyen şahsı düzenlediği operasyonla yakaladı. Babası ve ablasının FETÖ üyeliğinden aranması olduğu ortaya çıkan şüphelinin bulunduğu adreste yapılan aramada ise İsrail yapımı tabanca ele geçirildi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisi Bilkent Üniversitesi'nde okuyan E.S.Ü isimli şüphelinin uyuşturucu satıcılığı yaptığı ve üniversitede okuyan öğrencileri zehirlediği istihbaratını elde etti. Yapılan çalışmalar ve bir süre devam eden takip sonucunda savcılığın talimatıyla belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda E.S.Ü, M.T, K.Ö ve C.D isimli şüpheliler yakalandı.


Operasyonda toplam 3 kilo uyuşturucu esrar marihuana, 2 adet uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden kullanılan 2 bin 440 TL ve 200 euro para, 1 adet siyah renkli Walther marka tabanca ve tabancaya takılı vaziyete 15 adet 9 mm çapında mermi ve 1 adet üzerinde "Uzi Made In Israel" ibaresi bulunan tabanca ile tabancaya takılı vaziyette 18 adet 9 mm çapında mermi ele geçirildi.


Emniyete getirilen şüpheliler hakkında "Uyuşturucu Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan işlem yapıldı. Zanlılardan E.S.Ü ve C.D isimli kişiler çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı. M.T ve K.Ö isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


FETÖ'den babası ve ablası aranıyor


E.S.Ü. isimli uyuşturucu tacirinin babası İ.Ü. isimli kişinin 1988 yılında Komiser Yardımcısı olarak görev yaptığı, ardından istifa ederek çeşitli kamu kurumlarına geçişler yaparak orta düzey yönetici ve kimi üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalıştığı belirlendi. 15 Temmuz sürecinden sonra zorunlu emekliliğe sevk edilmesi üzerine 2016 yılının 9. ayında emekli olduğu anlaşıldı. Baba İ.Ü.'nün Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ üyelerine yönelik gerçekleştirdiği 14.01.2020 tarihli operasyonda yakalanamadığı ve firari olduğu ortaya çıktı. Şüpheli E.S.Ü'nün kız kardeşi M.S.Ü'nün de Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından 12.04.2018 tarihinde hakkında FETÖ üyeliği suçundan işlem yapıldığı ve bu suçtan dolayı halen arandığı tespit edildi.


Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmadı


Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Kayalar Mahallesi 820.Sokak içinde de bir operasyon gerçekleştirdi. "Uyuşturucu-Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçunu işlediği belirlenen orta çapta bir çete çökertildi. Yapılan operasyonda V.S.A, S.A ve N.A isimli zanlılar yakalandı. Operasyon neticesinde yapılan aramalarda siyah renkli çanta içerisinde şeffaf renkli poşet ile satışa hazır vaziyette paketlenmiş 17 paket halinde mor, turuncu, kahverengi renklerde olmak üzere toplamda 5 bin 300 adet uyuşturucu ekstasy maddesi 21 paket halinde satışa hazır vaziyette paketlenmiş toplamda 10 kilogram uyuşturucu eroin maddesi, 1 adet şeffaf poşet içerisinde hassas terazide yapılan tartımında 26 gram uyuşturucu toz kokain maddesi, uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı değerlendirilen siyah renkli 1 adet çalışır vaziyette dijital hassas terazi ve V.S.A isimli şüphelinin üst aramasında bin 900 TL para ele geçirildi. Emniyete getirilerek ifadesi alınan şüphelilerden V.S.A, S.A ve N.A adli mercilere sevk edildi. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada V.S.A isimli zanlı tutuklandı. S.A ve N.A isimli şüpheliler ise ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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