Narkotik ekiplerinden kaçan araç içerisinden bir valiz dolusu uyuşturucu çıktı
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Narkotik ekiplerinden kaçan araç içerisinden bir valiz dolusu uyuşturucu çıktı

25.03.2021 03:45 | Son Güncelleme: 25.03.2021 03:53

Narkotik ekiplerinden kaçan araç içerisinden bir valiz dolusu uyuşturucu çıktı Aydın'a ülkenin değişik illerinden yüklü miktarda uyuşturucu getiren bir şebeke, narkotik timlerinin başarılı bir operasyonu ile insanları zehirleyemeden yakalandı.

Narkotik ekiplerinden kaçan araç içerisinden bir valiz dolusu uyuşturucu çıktı

AYDIN - Aydın'a ülkenin değişik illerinden yüklü miktarda uyuşturucu getiren bir şebeke, narkotik timlerinin başarılı bir operasyonu ile insanları zehirleyemeden yakalandı. Gece yarısı gerçekleştirilen operasyonda bir valiz dolusu uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Turizm sezonu öncesi, bir uyuşturucu şebekesinin çeşitli turizm beldelerine uyuşturucu sevkiyatı yapacağı yolunda ihbar alan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik ekipleri bir şebekeyi çökertti. Gece yarısı Aydın'a yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği yolundaki ihbarı değerlendiren ekipler, şehrin tüm girişlerini kontrol altına alarak Aydın'a giriş yapan tüm araçları da teknolojik yöntemlerle sorguladı. Şebekenin iki araç ile İzmir-Aydın otobanını kullanarak şehre gireceğini belirleyen narkotik ekipleri normal vatandaşmış gibi araçları takip etti. Aydın gişelerinde 2 araca 'dur' ihtarında bulunan polis ekipleri aracın birini aldı. Ancak diğer araç kaçmaya başladı. Bölgede her türlü tedbiri alan narkotik ekipleri kaçan aracın peşine düştü. Kaçmaya başlayan araçlardan 34 DRJ 211 plakalı araç, otobandan karayoluna çıkarken direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı. Hareket kabiliyetini kaybeden araç ile birlikte sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı.

Araçtan bir valiz dolusu uyuşturucu çıktı

Bir anda planları alt üst olan uyuşturucu taciri M.A.C. karşısında polisleri görünce yakalanmamak için kendisini kaza yapan araca kilitledi. Şüpheli şahsın kendisine zarar verme ihtimalini göz önünde tutan narkotik ekipleri şahsı aracın camını kırarak gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada ise bir valiz dolusu uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yakalanan uyuşturucu maddenin Aydın'da son yıllarda ele geçirilen en fazla miktardaki uyuşturucu olduğu öğrenildi. Kazadan sonra hastaneye kaldırılan M.A.C isimli şahıs ile birlikte diğer araçta yakalanan 3 kişi sorguya alındı.

Narkotik ekiplerinden kaçan araç içerisinden bir valiz dolusu uyuşturucu çıktı
Narkotik ekiplerinden kaçan araç içerisinden bir valiz dolusu uyuşturucu çıktı
Narkotik ekiplerinden kaçan araç içerisinden bir valiz dolusu uyuşturucu çıktı
Narkotik ekiplerinden kaçan araç içerisinden bir valiz dolusu uyuşturucu çıktı
Narkotik ekiplerinden kaçan araç içerisinden bir valiz dolusu uyuşturucu çıktı
Narkotik ekiplerinden kaçan araç içerisinden bir valiz dolusu uyuşturucu çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM KILINÇ

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